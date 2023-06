La vraie raison pour laquelle Arsenal veut signer Kai Havertz

Arsenal semble prêt à achever la signature de son premier transfert estival cette semaine, faisant venir l’attaquant de Chelsea Kai Havertz pour un montant de 65 millions de livres sterling.

Mais alors que l’on a parlé de la façon dont l’international allemand s’intègre dans le système de Mikel Arteta à Arsenal, c’est peut-être en fait la façon dont il ne le fait pas qui fait de lui une acquisition si importante.

Havertz remplacera très probablement Granit Xhaka dans le rôle de milieu de terrain central gauche, lui permettant d’utiliser ses capacités techniques plus qu’il n’a été autorisé à le faire tout en fonctionnant invariablement comme un faux n ° 9 à Chelsea.

Ses statistiques d’attaque de la saison qui vient de s’écouler, y compris ses portées progressives, ses touches dans le dernier tiers et ses statistiques de passes vers l’avant, pointent toutes vers un joueur qui prospérerait dans une position commençant un peu plus profondément sur le terrain. Ceci est encore mis en évidence par son manque de puissance devant le but, bien que dans une équipe malade de Chelsea qui a tout simplement lutté en général.

Et bien que son arrivée repose légèrement sur Arsenal signant également Declan Rice – Rice permettrait à Odegaard et Havertz de se concentrer davantage sur leurs responsabilités offensives et moins sur la défense en raison de ses qualités de milieu de terrain défensif – il y a peut-être une autre raison pour laquelle Mikel Arteta est si intentionné. en amenant l’Allemand de 6 pieds 4 pouces à l’Emirates Stadium. En-têtes.

Certes, Arsenal était quatrième de la Premier League lors de la campagne 2022/23 pour les buts de la tête avec 12, mais seuls quatre d’entre eux provenaient de coups de pied arrêtés, soulignant leurs lacunes en attaque.

Relativement parlant, Arsenal n’a pas croisé le ballon trop souvent la saison dernière. C’est compréhensible, étant donné qu’aucun de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ou Gabriel Jesus n’est une tête particulièrement forte du ballon.

Havertz, quant à lui, est l’un des meilleurs en-têtes du ballon en Europe, comme QuatreQuatreDeuxmet en lumière Adam Clery dans le vidéo ci-dessus.

Avoir Havertz ajoute encore une autre dimension à l’attaque d’Arsenal, grâce à laquelle ils peuvent tenir le ballon avec un centre dans la surface, confiants que le joueur de 24 ans défiera au moins le ballon et créera une certaine confusion dans la défense de l’adversaire.

