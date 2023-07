La vraie raison du retour de Lisa Fowler à Walford révélée dans le spoiler explosif d’EastEnders

CONFRONTATION est devant Keanu Taylor alors que Lisa Fowler revient à Walford avec sa fille Peggy.

Le personnage joué par Lucy Benjamin lui demande bientôt de l’argent et ses véritables motivations se dévoilent lentement la semaine prochaine dans EastEnders.

La légende du savon Lucy Benjamin reprend son rôle dans l’émission BBC One la semaine prochaine après trois ans d’absence alors que Lisa Fowler revient à Walford avec vengeance – et elle n’est pas seule.

Tout commence lorsque Lisa revient sur la place avec Peggy et l’envie de faire payer Keanu Taylor (joué par Danny Walters) pour ce qu’il a fait à sa fille Louise.

Les fans réguliers du drame basé à Londres se souviendront que Keanu a trompé Louise avec Sharon Watts (Letitia Dean), engendrant leurs deux bébés à la même époque, Albie et Peggy.

La mort de Keanu a ensuite été mise en scène alors que Ben Mitchell était déterminé à se venger et que le beau gosse a été filmé en train d’être menacé avec une arme à feu avant d’être apparemment abattu.

Martin Fowler et Linda Carter se sont associés pour rendre la mort de Keanu réaliste et l’ont aidé à fuir les Mitchells vengeurs.

Peu de temps après, Louise, Peggy et Lisa ont quitté Albert Square pour le Portugal, terrifiées par les répercussions de la mort apparente de Keanu.

La semaine prochaine, il est évident que l’argent est un problème pour Lisa lorsqu’elle s’enfuit pour éviter de payer un taxi.

Elle croise Sonia Fowler (Natalie Cassidy), qui l’invite à prendre un café, et elle lui explique que c’est dur au Portugal avec Louise – la jeune maman a déraillé.

Pendant ce temps, Sharon est excitée lorsque Keanu propose de réserver le lieu de mariage de ses rêves et lui donne de l’argent pour un acompte.

Après une rencontre maladroite avec l’ancienne flamme Phil Mitchell (Steve McFadden), Lisa prévoit de rester discrète jusqu’à ce qu’elle puisse affronter Keanu.

Son plan est déjoué lorsque Reiss Colwell (Jonny Freeman) laisse échapper que Lisa et Peggy sont en ville.

Keanu se précipite pour voir sa fille et est déterminé à arranger les choses, mais il n’est absolument pas préparé aux exigences financières de Lisa.

Plus tard, Sharon et Keanu se préparent avec enthousiasme à présenter leur fils Albie à Peggy.

Phil n’arrive pas à croire que Lisa laisse Keanu s’approcher de leur petite-fille.

Sharon est déçue d’apprendre qu’il y a eu un problème avec le virement bancaire de Keanu, et le lieu a abandonné leur rendez-vous.

Keanu interroge ensuite Reiss sur la façon de retirer rapidement de l’argent de Taylor’s Autos car il a besoin d’argent.

Après une belle visite avec Peggy, Keanu demande à Lisa s’il peut passer plus de temps avec elle.

Il est horrifié lorsque Lisa expose ses demandes financières et il se tourne à nouveau vers Reiss pour obtenir de l’aide.

Cependant, tout n’est pas comme il semble avec Lisa, comme c’est si souvent le cas dans EastEnders.

Les véritables motivations de Lisa pour demander autant d’argent à Keanu sont évoquées dans des scènes ultérieures et Phil part en mission pour les comprendre.

Le couple a une conversation tendue à propos de Louise, ce qui le pousse à devenir convaincu que Lisa cache quelque chose.

Il n’est pas non plus impressionné qu’elle ait passé des heures à The Vic avec la jeune Peggy.

Lisa, Phil et Kat Slater (Jessie Wallace) ont une grosse dispute sur ce qu’elle fait vraiment, ce qui l’amène à sortir avec Peggy.

Intimidée par Lisa, Kat conseille à Phil d’appeler la police.

Mais que cache Lisa ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

