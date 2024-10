La vraie raison derrière les échanges houleux de Nicole Kidman et Salma Hayek à PFW

L’altercation entre Nicole Kidman et Salma Hayek à la Fashion Week de Paris a laissé les fans se demander ce qui s’est réellement passé

Dans un extrait de l’altercation, Nicole et Salma peuvent être vues devant des photographes aux côtés de Katy Perry. Le Frida La star met ensuite un bras autour de Nicole pour la positionner pour les photos, mais le De gros petits mensonges La star enlève son bras et on la voit s’adresser à Salma d’une manière sévère.

Salma a été vue en train de dire : « Oui, s’il vous plaît, des conseils », ce à quoi Nicole aurait répondu « Vous n’en avez pas besoin » et Salma a répondu : « J’en ai besoin ».

L’experte en langage corporel Judi James a jeté un œil aux images et a révélé ce qui semblait se passer, notant que l’altercation ne semble pas provenir d’un problème antérieur entre le duo, mais plutôt d’un « problème d’étiquette ».

« Les défilés de la Fashion Week de Paris sont un mélange torride d’air raréfié de super-A-list et de niveaux inférieurs en sueur d’une mêlée de rugby », explique Judi à propos de l’événement.

Elle a expliqué : « Garder sa dignité et maintenir une élégance impeccable tout en étant bousculé et obligé d’attendre ce qui peut souvent prendre des heures sont des compétences nécessaires, et Nicole Kidman propose ici ce qui ressemble à une masterclass sur la protection des paramètres de la liste A et des signaux de statut contre toute attente. .»

« Ce langage corporel ressemble à une question d’étiquette subliminale, basée sur des « règles » de maison de couture qui sont peut-être aussi complexes que le Da Vinci Code », a-t-elle noté.

« Nicole semble poser joyeusement avec son amie Salma, plaçant un bras poli autour de ses épaules tout en gardant leurs torses écartés. Le problème pourrait éventuellement survenir lorsque Nicole se retournera ensuite (avec ses cheveux couvrant son visage face aux caméras) pour avoir une conversation amicale plus personnelle avec Salma, qui travaille toujours sur la pose », a poursuivi Judi.

Elle a ajouté : « Dans un autre clip, nous pouvons voir Salma essayer apparemment d’orienter Nicole autour et loin d’elle en utilisant un bras et une main qui pourraient, même s’ils ne se touchent peut-être pas, être vus ou ressentis comme directifs et un peu supérieurs. Nicole semble repousser la main, suggérant que le contact mimé viole une sorte d’étiquette silencieuse, comme dans un possible « Je choisirai quand je pars ou où je déménage ». Elle se retourne pour embrasser Katy, laissant Salma perplexe. Il semble y avoir des indications qui pourraient ressembler à un petit point d’éclair avant que Nicole ne parte dans l’autre direction.

En conclusion de son analyse, elle a déclaré : « Quiconque a vu Le Diable s’habille en Prada devrait savoir que le langage corporel des événements de haute couture ne devrait peut-être pas être jugé au niveau terrestre normal. »