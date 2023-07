LA vraie raison de la dispute furieuse de Tyrique Hyde avec Lochan Nowacki a été révélée par les fans de Love Island.

Au cours de l’épisode de ce soir de l’émission de rencontres ITV2, le footballeur semi-professionnel s’est attaqué au gestionnaire de compte lors des Grafties de cette année.

TVI

Tyrique de Love Island n’est pas impressionné par Lochan lors de l’épisode de ce soir[/caption] TVI

Whitney et Lochan ont applaudi Tyrique[/caption]

Les Islanders assistent à la cérémonie et les gagnants de chaque catégorie sont annoncés.

Au cours d’un clip, on peut voir Lochan parler à Whitney de ce que Mitchel Taylor avait dit aux garçons en toute confiance.

Ty n’était PAS content et fulmine : « Pourquoi avez-vous donné les informations de Whitney Mitch ? »

Lochan répond : « Je lui parle, c’est ma partenaire ! Je lui parle de ce qui se passe dans la villa, je m’y tiens.

« Ce n’est pas moi qui dis d’aller en parler aux filles.

« Je me souviens de cette information malgré tout », intervient Whitney.

Un Ty irrité dit à Whitney : « Je parle à ton homme ! Chut mec.

Whitney fulmine en retour: « Ne… avec qui tu discutes? »

Les téléspectateurs pensent que Ty se retourne contre Lochan et Whitney, qui ont été couronnés le couple préféré du public, de sorte qu’il remporte le prix de 50 000 £.

L’un d’entre eux a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Pourquoi Tyrique se déchaîne comme ça ? IL POURRAIT ÊTRE LE PLUS GRAND JOUEUR DE TOUS LES TEMPS UNO… »

Un autre a écrit: «Ty a été sur le cou de Whitney et quiconque, selon lui, a une chance de gagner. Il sabote Catherine et Scott Et pense qu’il peut tenter le coup avec Whitney et Lochan C’est plus pour cette raison qu’ils doivent gagner. »

« Ty essaie tellement de peindre Whitney et Lochan sous un mauvais jour parce qu’il sait qu’ils sont les favoris du public pour gagner mais LOOOL tu ressembles juste à un cinglé parce que tous les jours tu as un problème. Allez vous occuper de votre propre sha! », Intervint un troisième.

Les choses sont tendues entre Ty et Whitney et Lochan depuis qu’ils ont été élus couple préféré du public.

Il a fait un commentaire méchant lors d’un épisode particulièrement fougueux dans lequel Whitney a qualifié sa partenaire Ella Thomas de la personne « la plus égoïste » qu’elle connaisse.

Cela a également suivi Tyrique appelant Whitney et son partenaire Lochan Nowacki – lorsque Tyrique a suggéré que la «mauvaise décision» avait été prise après avoir choisi de sauver Mitchel Taylor, 26 ans, et Ella Barnes, 23 ans.

Il a maintenant apparemment remué le pot avec Whitney après sa prise de bec avec sa partenaire Ella.

On pouvait entendre Ty lui dire dans le défi Love Island: « Les gentils gars peuvent aussi te faire du mal. »

Il faisait référence à Lochan – que de nombreuses stars ont choisi de les «épouser» dans le cadre du défi Snog, Marry, Pie.

Les fans les ont déjà salués comme leurs « gagnants ».

Les téléspectateurs fidèles d’ITV2 ont rapidement compris ses paroles.

L’un d’eux s’est rendu sur Reddit pour méditer : « Le commentaire de Ty à Whitney pendant le défi était bizarre. »

Un deuxième a fait remarquer : « ‘Les gentils gars peuvent aussi te faire du mal’ est une telle projection. Dit le gars qui a 100 corps, qui n’a jamais eu de relation sérieuse et qui a agressé Ella d’innombrables fois.

Love Island est diffusé ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.