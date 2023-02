La vraie raison d’acheter un Galaxy S23 Ultra : les mises à jour logicielles

Ce titre est spécifique à ce que Samsung a annoncé cette semaine car les appareils sont encore frais dans nos esprits, mais il représente vraiment tout appareil majeur qu’ils ont fabriqué via le Galaxy S21. Samsung continue de fournir une assistance comme aucun autre fabricant Android signifie que vous achetez aujourd’hui un téléphone qui n’aura pas besoin d’être remplacé avant 4 à 5 ans.

Lorsque j’ai demandé plus tôt dans la journée si vous achetiez l’un des nouveaux téléphones Galaxy S23, un certain nombre d’entre vous ont clairement indiqué que vous n’en aviez pas besoin car vous possédez un Galaxy S22 ou S21 (ou l’un des nouveaux téléphones pliables) et ne le faites pas. t vraiment besoin d’envisager une mise à niveau pendant plusieurs années. Et je comprends ça ! J’échange mon Galaxy S22 + contre un S23 + parce que c’est mon travail, mais en réalité, il n’y a presque aucune raison pour que quelqu’un qui n’est pas dans cette industrie le fasse. Idem pour les Galaxy S22 Ultra et S23 Ultra.

Pour rappel, Samsung fournit désormais 4 mises à niveau majeures du système d’exploitation sur ses meilleurs téléphones et 5 années complètes de correctifs de sécurité. Ces mises à jour majeures du système d’exploitation incluent des mises à jour comme Android 13, que Samsung a envoyées à la plupart de ses téléphones avant même que décembre ne frappe. Pour les correctifs de sécurité, ceux-ci seront mensuels pendant au moins les 3 premières années, sinon plus. Samsung passe généralement la dernière année de support à faire des mises à jour trimestrielles.

Lorsque vous dépensez 800 $ sur le Galaxy S23 le plus bas ou 1 200 $ sur le Galaxy S23 Ultra, vous bénéficiez du même niveau de support. Bien que ces téléphones ne soient pas des mises à niveau sérieuses par rapport aux modèles de l’année dernière, pour ceux qui en font une mise à niveau, vous le faites en sachant que vous pouvez vous y accrocher pour les années à venir. Vous achetez un niveau d’assistance que peu de personnes ont été disposées à offrir.

Nous avons beaucoup parlé de ce sujet et pour beaucoup d’entre vous, je ne vous apprends rien de nouveau. Je pense que pour moi, il s’agit de s’assurer que je rappelle aux gens que l’achat chez Samsung signifie plus que l’achat d’un bon appareil photo et d’un matériel sophistiqué. Lorsque vous vous inscrivez, vous souscrivez à l’assistance “King of Android Updates”.

Cela ne veut pas dire que Google ne fait pas les mises à jour plus rapidement que quiconque, car ils le font toujours. Pour une raison quelconque, ils ont limité le nombre de mises à jour du système d’exploitation à 3 sur trois ans et ne le feront pas passer à 4 pour correspondre à Samsung. Ils offrent cependant 5 ans de correctifs de sécurité. Aller avec l’un ou l’autre des fabricants est une bonne idée aujourd’hui pour le seul support de mise à jour. Mais encore une fois, c’est Samsung qui fait les grandes mises à jour pendant plus d’années et réussit toujours à égaler Google en longueur globale.

Nous en sommes à ce stade parce que les téléphones sont si bons que vous n’avez pas besoin de mettre à niveau tous les 2 ans comme vous le faisiez autrefois. Accrocher un téléphone pendant 3, 4 ou 5 ans est une chose que vous pouvez faire et toujours avoir un téléphone à la fin qui est plus que capable. Cela peut signifier ennuyeux à court terme en ce qui concerne les sorties téléphoniques et le battage médiatique, mais c’est formidable pour les consommateurs à long terme.