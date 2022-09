La vraie fille de Tim Allen joue à ses côtés dans “The Santa Clauses”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tim Allen revient en tant que Père Noël alors qu’il reprend son rôle dans “The Santa Clauses” à Disney +.

Bien qu’il ait fallu du temps pour convaincre Allen de revenir en tant que gars au grand costume rouge, le tournage de la nouvelle série comprenait une personne spéciale de la vraie vie de l’acteur – sa fille.

“Alors que je montais sur le plateau pour la première fois dans les insignes complets, tout le monde était très silencieux, adultes et enfants”, a déclaré Allen à Entertainment Weekly à propos du tournage. “Quand je me présente habillée en costume complet et tout le reste, il y a de grands sourires sur les visages des gens. Les petits enfants sont silencieux. J’avais totalement oublié cela. J’ai l’impression que le Père Noël est dans la pièce.”

La fille d’Allen, Elizabeth Allen-Dick, joue le plus jeune enfant de Scott Calvin dans la reprise. Cependant, l’acteur a expliqué que le casting avait “très peu à voir” avec lui.

“C’est difficile à croire, mais cela avait très peu à voir avec moi”, a déclaré Allen au point de vente. “Je voulais mettre ma plus jeune fille en elfe, juste pour qu’elle se voie dans un film. Mais alors qu’elle lisait pour ça, elle lisait si bien qu’ils ont dit:” Nous aimerions la lire pour plus de à part.'”

“J’ai dit:” Quoi que vous vouliez faire. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je ne veux pas présenter ma fille pour un rôle dans le film. ” Mais elle a fini par accéder aux rangs élevés”, a-t-il ajouté. “Ils ont adoré sa façon de lire, tellement aimé, parce qu’elle joue une fille de 13 ans, et elle en a 13. Ils ont fini par la choisir comme la fille du Père Noël. C’était une surprise, mais c’est devenu l’expérience la plus incroyable. “

Allen, qui a qualifié “The Santa Clauses” tout au long de l’interview de “film”, a expliqué que la série est racontée comme “les chapitres d’un livre”.

Il a également révélé un moment spécial qu’il a eu avec sa fille pendant le tournage. Dans “The Santa Clauses”, Scott Calvin décide de déplacer ses enfants à Chicago depuis le pôle Nord afin qu’ils aient une idée du monde réel.

“Je ne veux pas trop en dire, mais elle ne veut pas y aller”, a expliqué Allen. “Alors je lui dis:” Avoir peur, c’est bien tant que nous pouvons avoir peur ensemble. Même en disant la ligne, je m’étouffe un peu. Je l’ai regardée droit dans les yeux.”

“Un de mes copains photographes était en train de prendre des photos et a dit que c’était déchirant à regarder. J’ai dit : “Eh bien, je regarde mon enfant””, a-t-il poursuivi. “Et elle a littéralement montré ce que j’ai appris de Pat Richardson sur” Home Improvement “: les vrais acteurs peuvent vraiment susciter de vraies émotions. Elle me l’a fait là-bas, et j’ai réagi, et ce fut un moment incroyable. Je n’oublierai jamais ce.”

Allen a également noté que bien qu’Elizabeth n’ait pas grandi en tant qu’actrice, elle a grandi en lisant des répliques avec son père.

“Ma fille joue ma fille dans le film. La ligne me revenait sans cesse, ‘Est-ce qu’elle a déjà fait ça auparavant?’ Et j’ai dit, ‘Non.’ Mais elle lit tout le temps des scripts avec moi”, a déclaré Allen. “Nous devons jouer tout le temps en tant que comédien. Je suis comme ça dans la maison. Elle est capable de prendre une ligne, de la faire sienne, d’y ajouter de la valeur et d’être honnête à ce sujet. Et ce fut une expérience incroyable. “

Disney+ devrait sortir les deux premiers épisodes de “The Santa Clauses” le 16 novembre.