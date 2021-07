La vraie fille de Benjamin Button, 10 ans, avec le «corps d’un 80 ans» décède tragiquement avant de faire son voyage de rêve à Paris

Une JEUNE fille ukrainienne est décédée à l’âge de 10 ans à peine en raison d’une maladie génétique rare qui la fait vieillir huit fois plus vite que la normale.

L’artiste Iryna ‘Irochka’ Khimich était l’une des 179 personnes au monde atteintes de la maladie incurable, la progéria, ce qui signifiait que son corps était dans l’état d’une personne de 80 ans, selon les médecins.

7 Iryna Khimich est décédée des suites de son état à l’âge de 10 ans seulement Crédit : Dina Khimich/Facebook

7 Elle rêvait de voyager à Paris pour présenter son art Crédits : andreyzdesenko/Facebook

7 Sa mère a annoncé la tragique nouvelle sur les réseaux sociaux Crédit : Dina Khimich/Facebook

La jeune fille, de Vinnytsia, avait été une source d’inspiration pour collecter des fonds pour son propre traitement contre la progéria, également connu sous le nom de syndrome de Hutchinson-Gilford, en vendant ses œuvres d’art.

Au cours de sa courte vie, elle a réussi à devenir une artiste talentueuse et à exposer son travail et elle rêvait de visiter Paris où il était prévu d’exposer ses œuvres impressionnantes, mais tragiquement, le temps a manqué.

Sa mère affligée, Dina, 39 ans, a annoncé sur les réseaux sociaux : « Irochka est décédée.

« Son cœur s’est arrêté hier. Désolé soleil, nous n’avons pas pu te sauver cette fois.

Les médecins ont déclaré que chaque année, son corps vieillissait de près d’une décennie, provoquant la mort d’Iryna avant qu’elle ne puisse prendre l’avion pour Boston aux États-Unis pour recevoir un traitement pour son état.

L’homme d’affaires ukrainien Andrey Zdesenko, qui a aidé à collecter des fonds pour son traitement, a déclaré: « Irochka Khimich est allé au paradis ».

« Fille fragile, unique et talentueuse, elle a courageusement lutté pendant dix ans contre la terrible et rare maladie de la progéria.

« Il y avait tellement de lumière, d’amour, de vitalité, de sincérité en elle. Avec quelle vivacité elle a vu le monde, comment elle s’est empressée de tout exprimer dans ses peintures.

«Elle a dessiné différentes images avec les deux mains. Incroyable. Nous sommes heureux d’avoir réussi à montrer son travail.

7 Les médecins ont dit que chaque année, son corps vieillissait de près d’une décennie Crédit : Dina Khimich/Facebook

7 Elle a peint avec les deux et a réussi à devenir une source d’inspiration pour de nombreux Crédits : andreyzdesenko/Facebook

7 La plupart des personnes atteintes de la maladie ne vivent pas au-delà de 20 ans Crédit : Dina Khimich/Facebook

Qu’est-ce que la progéria ? La progéria, également connue sous le nom de syndrome de Hutchinson-Gilford, est une maladie génétique évolutive extrêmement rare qui fait vieillir rapidement les enfants, à partir de leurs deux premières années de vie. Les enfants atteints de progéria semblent généralement normaux à la naissance. Au cours de la première année, des signes et des symptômes, tels qu’une croissance lente et une perte de cheveux, commencent à apparaître. Les problèmes cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux sont la cause éventuelle de décès chez la plupart des enfants atteints de progéria. L’espérance de vie moyenne d’un enfant atteint de progéria est d’environ 13 ans, mais certains peuvent vivre jusqu’à 20 ans. Il n’y a que 179 personnes dans le monde qui vivent avec la progéria, et celles qui en sont atteintes sont généralement diagnostiquées vers l’âge de deux ans et ont une espérance de vie de 15 ans. Il n’existe actuellement aucun remède contre la progéria.

« Je me souviens de ses yeux joyeux et de son sourire timide.

« Un sourire et une reconnaissance du créateur, à qui tant de personnes sont venues à l’exposition personnelle.

« Et l’heureuse fierté des parents. Merci pour votre contribution à notre monde.

« Soyez pour toujours parmi vos héros brillants et magnifiques, là-bas sur les nuages. Nous pleurons avec votre bien-aimé.

Sa mère a déclaré l’année dernière : « Je prends un risque pour qu’elle vive (avec des traitements).

« J’ai peur de la réaction de son corps, mais je veux qu’elle soit en vie et bien. Vous vivez comme sur une poudrière. Vous vous réveillez le matin – et vous sentez Dieu merci.

Bien que la plupart des personnes atteintes ne vivent pas plus de 20 ans, une femme aux États-Unis se porte bien, âgée de 43 ans.

La « merveille médicale » Tiffany Wedekind, de l’Ohio, a dépassé son espérance de vie de plusieurs kilomètres, et bien qu’elle soit la personne la plus âgée vivant avec la progéria, elle est aussi la plus vieille survivante de l’histoire.

Tiffany, qui a divorcé et dirige sa propre entreprise de décoration intérieure, n’a atteint que quatre pieds cinq pouces.

Elle a déclaré: « C’est lorsque mes cheveux ont commencé à tomber et que j’ai perdu mes dents au début de la vingtaine que mon médecin a commencé à s’interroger sur moi. »

Mais ce n’est que lorsque son frère, Chad, a commencé à penser à fonder une famille que la maladie a été révélée, après qu’il ait subi des tests génétiques pour voir s’il avait quelque chose qui pourrait être transmis.

7 Malgré la perte de son frère qui souffrait également de progéria, Tiffany se porte bien Crédit : Tiffany Wedekind

Toute la famille a envoyé un échantillon d’ADN, et les résultats ont montré que Tiffany et Chad avaient tous deux une progéria, ce qui, selon elle, était « à peu près inouï ».

Mais malheureusement, la maladie a coûté la vie à Chad en 2012, alors qu’il n’avait que 39 ans.

Tiffany a déclaré que le décès de son frère l’avait incitée à vivre pleinement sa vie, ajoutant qu’elle était juste « tout simplement chanceuse d’être toujours là » et qu’elle était « bénie ».