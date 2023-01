La vraie femme au foyer Jen Shah a été condamnée à 6,5 ans de prison

Vendredi, la vraie femme au foyer de Salt Lake City, Jen Shah, a été condamnée par un juge fédéral à 78 mois, soit six ans et demi, de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique. La condamnation de Shah couronne ce qui a été une saga de près de deux ans, qui a commencé par une arrestation au début de 2021.

Avant d’admettre qu’elle était une fraudeuse électronique, Shah s’était fait un nom sur Bravo’s Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City. Elle est devenue célèbre en affichant son argent à la télévision et en commençant des bagarres avec ses collègues membres de la distribution, notamment en qualifiant l’ex-femme au foyer Mary Cosby de “grand-père baiseur” (Cosby a épousé son beau-grand-père et a un enfant de lui). Au cours de leur dispute d’une saison, Cosby a déclaré que Shah sentait l’hôpital. Et avec cela, Bravo a eu une première saison délirante sur les mains.

Mais les accusations auxquelles Shah fait face ne sont pas aussi frivoles que les petits combats dans une émission de télévision Bravo. Les autorités disent, et Shah a admis, qu’elle a utilisé le télémarketing pour cibler et frauder des étrangers involontaires, dont beaucoup étaient plus âgés et vivaient de leurs économies.

Jen Shah n’est pas la première criminelle à être condamnée, ni la dernière. Mais il y a quelques éléments qui rendent son cas frappant: d’une part, elle fait partie d’une tendance croissante de contrevenants qui sont reconnus coupables et condamnés alors qu’ils jouent dans des émissions de téléréalité – de sa collègue Real Housewife Teresa Giudice à Chrisley sait mieux étoiles Todd et Julie Chrisley. Mais tandis que d’autres ont été accusés de conduite avec facultés affaiblies et d’agression pour fraude fiscale et de faillite, Shah se distingue pour avoir dirigé un complot criminel avec des victimes âgées involontaires. Et elle l’a fait, soi-disant, avant et pendant le tournage de Bravo.

Ce pour quoi Jen Shah a plaidé coupable et a été condamnée

L’affaire judiciaire de Shah dure depuis plus d’un an. En mars 2021, Shah a été arrêtée (pendant le tournage, et plus à ce sujet dans un instant) avec Stuart Smith, que la série a décrit comme son “assistant”. Le couple a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique. Selon le bureau du procureur américain du district sud de New York, il s’agissait « d’un lien avec le télémarketing et le complot en vue de blanchir de l’argent ».

Le terme fraude électronique désigne le fait d’utiliser un téléphone ou Internet pour commettre une fraude financière. En ce qui concerne Shah, le bureau du procureur américain du district sud de New York a expliqué qu’elle avait vendu des listes d’individus, généralement des adultes plus âgés, à d’autres membres de son « stratagème » afin qu’ils puissent les escroquer. Grâce au télémarketing, Shah et sa cohorte promettaient à ces personnes des opportunités commerciales, mais après que les victimes ont remis leur argent, ces opportunités ne se sont jamais matérialisées.

Le bureau du procureur américain a ajouté qu’il s’agissait d’un réseau complexe et expansif qui traversait les frontières des États : les pistes étaient initialement générées par les surfaces de vente opérant en Arizona, au Nevada et en Utah, entre autres. Les propriétaires et exploitants de ces étages de vente ont opéré en coordination avec plusieurs étages de vente de télémarketing dans la région de New York et du New Jersey, y compris à Manhattan, et ont fourni des listes de prospects et une assistance pour lutter contre les demandes de remboursement des victimes aux autres participants exploitant ces étages.

Shah a plaidé non coupable un mois plus tard, en avril 2021. Smith a plaidé coupable en novembre.

Pendant l’année suivante, Shah a maintenu son innocence, même dans ses apparitions à la télévision – en particulier pendant la Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City épisodes de retrouvailles diffusés en mars 2022.

Tout a changé lors d’une audience plus tard cette année-là, lorsque Shah a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique le 11 juillet. Selon NBC News, Shah a accepté de renoncer à 6,5 millions de dollars et de payer jusqu’à 9,5 millions de dollars en dédommagement.

“De 2012 à mars 2021, dans le district sud de New York et ailleurs, j’ai convenu avec d’autres de commettre une fraude électronique”, a déclaré Shah au juge président de l’audience. « Je savais que c’était mal. Je savais que beaucoup de gens avaient été blessés et je suis vraiment désolé.

Shah encourt une peine maximale de 30 ans de prison. Au cours de cette audience de juillet, elle a déclaré qu’elle ne ferait pas appel si la peine était de 14 ans ou moins.

Comment le plaidoyer de culpabilité de Jen Shah a changé Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City



Quand il s’agit d’une émission de téléréalité franche – et en particulier du De vraies femmes au foyer franchise — le public ne comprend pas vraiment la réalité. Les vraies femmes au foyer ont des contrats, qui doivent être renouvelés chaque saison. Si un membre de la distribution ne parvient pas à ajouter au drame ou au spectacle de l’émission, il n’est pas invité à revenir. Cela incite les femmes au foyer à se produire devant les caméras et à se pencher vraiment sur le drame d’une saison, même si ce n’est pas nécessairement un comportement «réel».

Les femmes au foyer ont également noué une relation symbiotique avec la franchise dans le sens où elles utilisent leurs émissions respectives pour lancer de nouvelles entreprises ou promouvoir celles qui existent déjà. Le plus grand exemple est peut-être la marque de margarita à faible teneur en calories de Bethenny Frankel, Skinnygirl, que Forbes a rapporté qu’elle a vendue à Beam Global en 2011 pour des millions. Si quelqu’un vend une entreprise, il est dans son intérêt de projeter une image qui ne ternit pas la marque – et encore une fois, ce n’est pas vraiment un comportement “réel”.

Qu’il suffise de dire qu’il est difficile ou peut-être même préjudiciable pour les femmes au foyer d’être elles-mêmes «réelles» devant la caméra. Dans le cas de Jen Shah, son mandat sur Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City a commencé un peu comme n’importe quel autre membre de la distribution – une faim vorace pour les projecteurs, l’affichage constant de la richesse (sans véritable explication de la façon dont elle a été atteinte), une tentative de lancement d’une marque (Shah a passé une grande partie de la première saison à la vanter “Shah Squad “et merch” Shah Squad “), et un désir clair d’assurer une deuxième saison. Mais son temps dans la série s’est lentement transformé en un regard étrange, souvent sombre, sur la lutte juridique pour la garder hors de prison.

L’émission s’est détériorée pour Shah lors de sa deuxième saison lorsque son arrestation en mars a été filmée. De vraies femmes au foyer les épisodes ne sont pas diffusés en temps réel, donc les nouvelles sont venues en premier. N’importe qui, qu’il connaisse ou non le Shah ou qu’il soit fan du Femmes au foyer, pouvait trouver des reportages détaillant ce dont elle était accusée, comment elle avait été arrêtée et l’affaire que les procureurs fédéraux avaient contre elle.

La deuxième saison de RHOSLC puis créé en septembre 2021, environ six mois après l’arrestation de Shah. Bravo a promu l’arrestation de Shah comme un point majeur de l’intrigue et a dévoilé des images des responsables de l’application des lois essayant de coincer Shah juste avant qu’elle ne fasse un voyage de casting à Vail, Colorado. Alors que ses membres de la distribution avaient leur réactions immédiates (la femme au foyer Lisa Barlow a appelé plusieurs avocats) à l’arrestation conservée dans l’ambre Bravo, Shah s’est penchée sur son arrestation. Son slogan pour cette saison : “La seule chose dont je suis coupable, c’est d’être Shah-mazing !”

Le cycle de quelque chose qui se passe dans le cas de Shah – abandon des avocats, report du procès, nouveaux développements dans l’affaire – apparaissant dans les nouvelles et l’attente de voir cela se dérouler des mois plus tard à l’écran sont devenus intrinsèques à l’émission. Comme avec Real Housewife of Beverly Hills Erika Girardi – dont le mari avocat Tom a été accusé d’avoir volé des clients – c’est presque comme si Bravo produisait un véritable documentaire sur le crime.

Je ne suis pas avocat, mais je ne peux pas imaginer qu’un avocat veuille que son client, en particulier un accusé d’avoir commis un crime fédéral, soit filmé par une équipe de tournage et monté par une équipe sur laquelle le client n’a aucun contrôle. Cela semble simplement ouvrir une très grande porte à l’auto-incrimination. Pourtant, Shah était là, vivant sa vie après l’arrestation et avant le procès devant la caméra. À quel avantage, on ne sait pas.

Tout au long de cette deuxième saison, cependant, il y a des segments où Shah rencontre des avocats pour discuter de son cas et affirmer son innocence. Le conseil juridique qu’elle semble avoir reçu, comme en témoigne la façon dont elle a abordé son cas dans l’émission, était de répéter, devant la caméra, qu’elle était innocente et de nous rappeler que dans le système judiciaire américain, les gens sont innocents jusqu’à preuve du contraire. . Shah semble également évoluer vers une personnalité moins abrasive et moins flamboyante au fil de la saison, peut-être dans le but de paraître plus sympathique. Dans un épisode particulièrement désolant, le 15 de la saison, la mère de Shah, Charlene, dit à sa fille qu’elle a liquidé son 401 (k) pour l’aider à payer les frais juridiques. (Ma sympathie ici va plus à Charlene.)

Cette saison se termine par la réunion en trois parties au cours de laquelle Shah proclame à nouveau son innocence, affirmant qu’elle se battra jusqu’au bout. Il a été diffusé en mars 2022, environ cinq mois avant que Shah ne modifie son plaidoyer. Le changement de plaidoyer de Shah s’est produit pendant le tournage de la troisième saison, qui a été créée le 28 septembre 2022. Le plaidoyer de culpabilité de Shah, en fait, fonctionne comme la finale de la saison.

Mais le plaidoyer anticipé de Shah informe par réflexe, voire sape, tout ce que nous voyons d’elle cette saison. Elle parle souvent de la difficulté du procès, de la difficulté de lutter contre un système qui, selon elle, est empilé contre elle. Elle dit également qu’elle s’inquiète de l’exemple qu’elle donne à ses enfants.

Sachant qu’elle a plaidé coupable, ces scènes semblent encore plus creuses que le shilling habituel de la femme au foyer. Au lieu d’alcool diététique, Shah vend sa propre innocence. Au fur et à mesure que la saison avance, il devient de plus en plus difficile d’imaginer que cette femme croit réellement tout ce qu’elle dit devant la caméra. Et cela devient un jeu particulièrement grisant avec les producteurs : il semble que l’intention des éditeurs soit de montrer à quel point Shah était prête à se mettre devant la caméra pour tenter de sauver son cas. Maintenant, ce temps est révolu; Shah a déclaré qu’elle avait décliné une invitation aux épisodes de retrouvailles de la saison (qui ont été filmés avant sa condamnation vendredi), déclarant que Bravo voulait qu’elle discute de son cas et qu’elle ne pouvait pas répondre à cela.

La question pour Bravo est de savoir ce qu’il adviendra de la série maintenant que Shah ne reviendra probablement pas. Une grande partie de la franchise a été construite autour de cette reine glamour, explosive et exagérée, et la majeure partie des deux dernières saisons a fait passer son essai dans sa stratégie marketing. La franchise pourra-t-elle survivre en tant qu’émission qui ne concerne pas le procès de Jen Shah ? Et est-ce quelque chose que les fans voudront même regarder?

Mais cela semble également un peu dégueu dans la mesure où l’émission fournit à Shah et à ses co-stars, devant la caméra, une plate-forme pour parler abondamment du fait que Shah est accusé à tort – mais ne brosse jamais vraiment une image claire ou complète des victimes que Shah admet maintenant avoir fraudé . Dans des documents judiciaires obtenus par People, les victimes ont expliqué comment Shah et sa cohorte avaient – ​​grâce à plusieurs séries de programmes de télémarketing promettant des services commerciaux – les avaient escroqués de leurs économies et les avaient laissés avec des montagnes de dettes et des relations endommagées.

“J’ai presque perdu tout ce pour quoi j’ai travaillé, ainsi que ma vie et j’ai failli me coûter mon mariage tout en ruinant la vie de mes enfants pour l’éternité. Ce que je pensais avoir commencé comme un investissement dans une entreprise que je pourrais transmettre à mes enfants si l’entreprise démarrait avec succès, a fini par ruiner presque TOUTES NOS VIES », a écrit l’une des victimes au juge président, demandant pour une punition appropriée pour Shah.

Sous-tendant le De vraies femmes au foyer les franchises ont toujours été la joie et la puanteur de la richesse non méritée – d’abord à partir de la représentation des membres de la distribution comme des dilettantes qui s’étaient mariés dans l’argent, puis, à mesure que la série devenait de plus en plus une rampe de lancement pour les entreprises, avec souvent des idiots et égoïstes tentatives d’entrepreneuriat (des gammes de soins de la peau aux livres de cuisine pour four grille-pain en passant par les carrières musicales) mélangées aux produits les plus légitimes. Bien que certaines de ces carrières de femme au foyer aient pu être creuses ou, pratiquement, sans valeur, elles n’avaient que l’air d’une arnaque. Mais alors que de plus en plus de crimes s’accumulent, et maintenant avec les accusations criminelles contre l’ancien mari de Housewives Tom Girardi et les accusations d’abus religieux contre l’ancien RHOSLC Mary Cosby, membre de la distribution, il semblait presque inévitable que le jour viendrait où l’argent que nous aimions regarder viendrait, sous une forme clairement criminelle et involontaire, de nous.