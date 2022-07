La vraie femme au foyer de Salt Lake City, Jen Shah, plaide coupable de fraude

Dans une tournure choquante des événements, une “vraie femme au foyer de Salt Lake City” qui avait proclamé son innocence a changé d’avis.

Jen Shah, qui a été arrêtée en mars 2021 pour complot en vue de commettre une fraude électronique en relation avec le télémarketing et complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, a plaidé COUPABLE devant le tribunal. La star de télé-réalité a d’abord plaidé non coupable et a nié avec véhémence les allégations.

La nouvelle du plaidoyer de culpabilité vient de InnerCityPress qui rapporte que lors d’une audience prévue au tribunal, Shah a plaidé coupable pour en compter un, complot en vue de commettre une fraude par fil en rapport avec le télémarketing.

“Jen Shah a prêté serment pour plaider coupable du premier chef d’accusation de son acte d’accusation dans le cadre d’un stratagème de fraude par télémarketing qui, selon les procureurs, s’attaquait aux personnes âgées”, Josh Russell, journaliste d’InnerCityPress, a tweeté depuis son compte officiel.

Lorsque le juge Sidney Stein lui a demandé ce qu’elle avait fait, Shah aurait avoué et présenté ses excuses.

“La fraude par fil, offrant des services avec peu ou pas de valeur”, a déclaré la vraie femme au foyer selon Russell’s tweets au tribunal. « Nous avons utilisé des téléphones et des e-mails interétatiques. Je savais que de nombreux acheteurs avaient plus de 55 ans. Je suis vraiment désolé. Juge Stein : Quelle est la raison pour laquelle ils ont acheté ? Shah : fausses déclarations concernant la valeur du produit ou du service, dont il n’avait que peu ou pas du tout. Juge Stein : Saviez-vous que c’était mal et illégal ? Shah : Oui, votre Honneur. »

Ouah.

En échange de son plaidoyer de culpabilité, le complot de Shah en vue de commettre une accusation de blanchiment d’argent a été abandonné. Russell rapporte que Shah ne fera appel d’aucune condamnation à 168 mois ou moins [14 years] et pourrait payer jusqu’à 9 millions de dollars en dédommagement.

Comme indiqué précédemment, Jen Shah a été arrêtée l’année dernière aux côtés de son « premier » assistant Stuart Smith pour les accusations.

Shah et Smith ont été accusés d’avoir mené un vaste programme de télémarketing qui a commencé en 2012, ils auraient fraudé des centaines de victimes en vendant à ces victimes des soi-disant « services commerciaux » en relation avec les prétendues entreprises en ligne des victimes. Ces victimes, dont beaucoup étaient âgées de 55 ans et plus, se sont vu «vendre» des services de préparation de déclarations de revenus et de conception de sites Web, même si «de nombreuses victimes étaient âgées et ne possédaient pas d’ordinateur».

Ce n’est pas tout, cependant, le gouvernement fédéral a également allégué que le duo « avait généré et vendu des pistes à d’autres participants » pour une utilisation par leurs surfaces de vente de télémarketing. La « liste de pistes » a été diffusée et utilisée pour escroquer davantage de victimes.

Smith, qui avait initialement plaidé non coupable, a changé son plaidoyer en novembre.

La date de condamnation de Jen Shah est fixée au 28 novembre 2022.

Cette nouvelle survient après que certaines des femmes au foyer #RHOSLC de Shah se soient tenues à ses côtés. Meredith Marks a récemment pris la défense de son amie.

Les tweets récents de Marks viennent après qu’elle ait d’abord dit qu’elle n’était “pas surprise” par l’arrestation de Shah.

Que pensez-vous du plaidoyer de culpabilité de Jen Shah ?