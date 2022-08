La vraie crise va commencer après la visite de Pelosi à Taiwan – WaPo

L’impact du voyage du président de la Chambre des représentants des États-Unis sur l’île pourrait durer “pendant des années”, prédit un chroniqueur du Washington Post

L’impact plus large de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan se jouera “pendant des semaines, des mois et des années» après son retour de voyage, a fait valoir une chroniqueuse du Washington Post.

Citant des sources au sein de l’administration américaine, le chroniqueur de politique étrangère du Post, Josh Rogin, a prédit que même si l’armée chinoise pourrait répondre au voyage qui divise Pelosi à court terme avec “quelques mouvements agressifs» tels que les lancements de missiles, Pékin fera probablement de son mieux pour empêcher l’impasse de devenir incontrôlable.

La réponse chinoise »viendra par phases et non principalement dans le domaine militaire», a écrit Rogin dans un article d’opinion publié mardi, après l’arrivée du président de la Chambre des États-Unis sur l’île autonome que Pékin considère comme faisant partie de son territoire. Une telle évolution pourrait «changer à jamais la relation américano-chinoise,» tout en mettant Taiwan sous pression, a-t-il ajouté.

Selon le journaliste, certains responsables américains estiment que «il y a un contingent au sein de la direction chinoise» qui tiennent à utiliser le voyage de Pelosi comme prétexte pour changer la position de la Chine dans la région tout en renforçant sa présence militaire. Les représailles à court terme pourraient également cibler l’économie et la société taiwanaises, pensent les responsables américains.

En outre, la Chine pourrait intensifier ses prétendues cyberattaques contre l’île, a déclaré Rogin dans l’article d’opinion. Il a cité une source de l’administration Biden disant que la Chine dispose d’un très large éventail d’outils pour nuire à Taïwan. Selon le responsable, Pékin chercherait chaque faux pas des autorités insulaires pour «profiter agressivement” de celui-ci.

De plus, la visite de Pelosi augmente les chances que Pékin rejette l’appel de Biden à établir “garde-corps» pour la concurrence américano-chinoise, indique l’article, tout en reconnaissant que cela aurait pu être le cas même si Pelosi s’était abstenu de se rendre à Taïwan.

L’arrivée de Pelosi sur l’île a déclenché de vives protestations de la part de Pékin, qui estime que la visite du troisième plus haut responsable américain à Taïwan viole l’intégrité territoriale de la Chine. Les États-Unis, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, sont “saper continuellement la souveraineté de la Chine, émasculer la politique d’une seule Chine et même tenter délibérément de créer artificiellement un incident dans le détroit de Taiwan.”

Au cours de son séjour court et controversé à Taïwan, Pelosi s’est adressée au parlement local et a tenu une réunion avec la dirigeante de l’île, Tsai Ing-wen. Elle a promis que Washington «n’abandonnera pas» son engagement envers Taïwan, le décrivant comme «l’une des sociétés les plus libres au monde.”

Lors de la visite de Pelosi, l’armée chinoise a également annoncé des exercices militaires au large de l’île, des tirs réels dans le détroit de Taiwan et des lancements d’essais de missiles dans la mer à l’est de Taiwan.