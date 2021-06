Une « Barbie de la VRAIE VIE » qui veut les « plus grandes lèvres du monde » veut une moue encore plus grande malgré les médecins avertissant que plus d’opérations pourraient la tuer.

Andrea Ivanova, 23 ans, originaire de Bulgarie, prévoit également de booster sa poitrine et de changer les traits de son visage pour imiter la célèbre poupée.

Andrea a déjà augmenté la taille de sa poitrine d’un bonnet 75C à un bonnet 75E – mais souhaite augmenter ses seins à un bonnet H.

La Bulgare, qui vit à Sofia, estime avoir les « plus grandes lèvres du monde ».

Elle a déclaré: « J’ai déjà 25 injections d’acide hyaluronique dans mes lèvres. »

Cependant, cela ne suffit pas à Andrea, qui a juré que rien ne l’empêcherait de surdimensionner encore plus ses lèvres, bien qu’elles soient si énormes qu’elles lui bouchent presque les narines.

Le médecin d’Andrea l’a avertie de faire attention à toute douleur dans ses lèvres, car les futures procédures pourraient potentiellement être « fatales ».

Mais, malgré les risques – et les complications quotidiennes qui accompagnent le fait d’avoir de grosses lèvres, comme manger des repas – elle insiste sur le fait qu’elle ne peut pas se lasser des jabs acides.

La fan de Barbie a déclaré: «Il y a quelques jours, j’ai subi une procédure d’augmentation des lèvres.

« Mon médecin m’a prévenu si mes lèvres me faisaient mal ou s’il y avait un problème pour l’appeler immédiatement car il y a un risque de déshydratation.

« Alors il m’a recommandé de lubrifier mes lèvres avec des baumes hydratants pour que rien de fatal ne se produise.

« Mais je vais continuer à élargir mes lèvres à coup sûr. »

De plus, elle souhaite changer la forme de son visage et de son menton lors d’une chirurgie de reconstruction faciale majeure.

Andrea a ajouté: « Je vais bientôt faire de nouvelles procédures faciales, changer sa forme, faire différents contours et façonner le menton. »

Lorsque le Sun Online a écrit à son sujet en 2019, la poupée Barbie en herbe avait quadruplé la taille de ses lèvres.

Puis étudier la philologie allemande [Germanic languages] à l’Université de Sofia, elle a admis avoir déboursé en moyenne 134 £ par traitement.

Cependant, elle avait perdu le compte de tout ce qu’elle avait dépensé au fil des ans.

Andrea a commencé sa transformation choquante en une vraie Barbie en 2018.

Elle a expliqué : « Je me sens très bien et très heureuse avec mes nouvelles lèvres, car selon moi, avec des lèvres plus grosses, je suis plus jolie.

« J’ai visité presque toutes les cliniques pour des procédures esthétiques dans [Bulgarian capital] Sofia et moi avons mis dans mes lèvres presque toutes sortes de produits de remplissage pour les lèvres. »

Malgré les critiques en ligne, Andrea a insisté sur le fait qu’elle aimait son look et était indifférente aux opinions des autres.

Elle a précédemment déclaré: « Je reçois chaque jour des milliers de messages de compliments sur mes lèvres et sur ma tenue, ainsi que sur ma vision et mon style de la part de gens du monde entier.

« J’ai à la fois des commentaires positifs et négatifs, mais les femmes écrivent la plupart des commentaires négatifs.

« Il y a des gens qui m’aiment avec des lèvres plus grosses et il y a des gens qui m’aiment avec des lèvres plus petites mais ça n’a pas d’importance pour moi, parce que c’est important pour moi comment je l’aime.

« Je suis large d’esprit et je pense que les gens devraient être libres de choisir, lequel est pour eux grand, plus gros ou trop gros.

« Il n’y a pas de frontières pour moi. »

Elle a récemment publié des photos de ses nouvelles lèvres sur sa page Instagram, @andreaivanova326, et a reçu les éloges de ses adeptes adorés.

« J’adore ces photos ! Si sexy, si belle », a écrit une personne.

« Je tombe amoureux », a ajouté un autre admirateur.

« Tellement grande, meilleure moue », a déclaré un troisième fan.