Une « voyeuse du TEMPS » prétend avoir la preuve qu’elle a voyagé jusqu’à l’an 6 000 et met en garde contre la destruction de l’humanité dans une vidéo Instagram effrayante.

Chloé, une femme âgée de Finlande, pousse des affirmations farfelues selon lesquelles elle a voyagé dans le futur en 1966 et est revenue avec des preuves d’une nouvelle vie sur la planète Terre.

Chloé a dit qu’elle avait été attirée dans une expérience de voyage dans le temps

Une photo de Roklorulo, la plante prétendument éteinte que Chloé ramène de ses voyages

Dans un clip de 16 minutes publié sur la page Instagram d’ApexTV – la maison d’étranges vidéos paranormales sur le voyage dans le temps – la femme affirme que le soleil se rapproche miraculeusement de la Terre, provoquant un effondrement complet de la civilisation pendant « mille ans », avant qu’il ne vacille revenir à sa position millénaire.

Après cela, les humains développent apparemment une nouvelle utopie verte qui les voit vivre dans des immeubles de grande hauteur emmêlés dans la nature tandis que les dinosaures et les Néandertaliens parcourent la surface de la planète.

Pour prouver que son voyage était réel, la femme montre une racine étrange qui ressemble à une plante en plastique qu’elle aurait volée au cours de son aventure.

‘J’AI VOYAGE VERS L’ANNEE 6 000’

Chloé prétend qu’elle était économiste au Laboratoire national des sciences de Finlande dans les années 1960 et qu’elle a été attirée dans une section top secrète du laboratoire et dans une expérience de voyage dans le temps.

« Bien sûr, je me souviens de ce jour jusqu’à maintenant. L’année 1966, le 3 août », dit-elle.

« Je me suis assis sur la chaise de la machine à remonter le temps. Ils ont fixé mes bras et mes pieds et ont également mis un tube métallique sur ma tête.

« L’option du tube était de charger des courants électriques dans mes mains. Je me souviens encore de ces sentiments… tout le courant a rempli mon corps. J’ai perdu connaissance.

« La seconde suivante, j’ai ouvert les yeux au milieu de la rue. J’ai voyagé jusqu’à 6000 ans. »

La vieille dame pousse alors une affirmation ridicule selon laquelle le soleil s’était rapproché de la Terre, détruisant la civilisation telle que nous la connaissons.

« Le soleil se rapprochera de la Terre et la température moyenne montera à 40 °C et la plus élevée à 70 °C. Et, à cause de cela, il y aura un grand effondrement sur la terre », a-t-elle déclaré.

Selon l’économiste, la brûlure de la terre durera « mille ans » avant qu’elle ne revienne au « même endroit qu’aujourd’hui ».

Chloé prétend que le Soleil l’a rendu plus proche de la Terre, dévastant la civilisation telle que nous la connaissons

La femme affirme également que le monde sera méconnaissable dans 4 000 ans Crédit : Getty

TERRE À L’AN 6000

Au cours de sa visite quelque peu discutable dans le futur, Chloé affirme que le monde est complètement différent de ce que nous voyons aujourd’hui.

Elle dit que les gens « ont perdu leur identité de domaine » sur Terre et ont commencé à élever des plantes préhistoriques et que les dinosaures ont fourrager la surface de la planète.

Elle a dit que les humains vivaient dans des immeubles de grande hauteur à 20 mètres dans le ciel qui étaient couverts de faune sauvage.

« Les dinosaures ont été ressuscités en 4529 et sont devenus la principale découverte dans les zoos. Les gens considéraient qu’ils n’étaient pas si dangereux et les laissaient entrer dans des zones habitées, comme les jungles et les safaris », a-t-elle déclaré.

« Le dinosaure a exterminé tous les animaux de ces régions ainsi que les humains. »

À la fin de l’enregistrement, Chloé fournit ensuite une mystérieuse plante en plastique appelée « Roklorulo » qu’elle prétend être la nourriture des dinosaures et quelque chose qu’elle a volé pendant son voyage.

Mais les affirmations bizarres de Chloé ne se sont pas arrêtées là.

Avant de mettre fin à son interview, elle prévient que les humains auraient une puce d’enregistrement insérée dans leur œil à partir de l’an 2300 pour arrêter les crimes.