La volonté renouvelée de Nelson Peltz en faveur du changement chez Disney est positive

Nelson Peltz augmente une fois de plus la pression sur le nom du club en difficulté Disney (DIS) – une évolution positive compte tenu des mauvaises performances de l’entreprise depuis le retour du PDG Bob Iger. Trian Fund Management de Peltz a augmenté sa participation dans Disney à plus de 30 millions d’actions, d’une valeur d’environ 2,5 milliards de dollars, a rapporté CNBC lundi. Cela représente une augmentation par rapport aux 6,4 millions d’actions à la fin du deuxième trimestre et fait de la société activiste l’un des principaux actionnaires du géant du divertissement. La société prévoit également de faire pression pour plusieurs sièges au conseil d’administration de Disney, y compris une place pour Peltz. Ce serait le deuxième tour de Peltz contre Disney. En janvier, Peltz a mené une bataille par procuration pour obtenir un siège au conseil d’administration de Disney dans le but d’améliorer les performances opérationnelles et financières de l’entreprise. En février, Peltz a déclaré que la bataille par procuration était terminée après qu’Iger ait exposé son plan de réduction des coûts, de licenciement et de réorganisation de l’entreprise. Les actions Disney étaient en hausse de 1,7% aux informations lundi après-midi, à 84 $ pièce. Nous ne savons pas exactement ce que Peltz prévoit de faire pression cette fois-ci. Lors de la bataille précédente, Peltz avait critiqué l’acquisition de Fox par Disney pour 71 milliards de dollars en 2019. Il a également déclaré que la faible gouvernance d’entreprise au fil des ans avait érodé la valeur de l’entreprise. La performance des actions de Disney a été « moche », a déclaré lundi Jim Cramer, en baisse de 15 % depuis le retour d’Iger à la barre en novembre 2022. « Peltz est simplement choqué par la baisse de la valeur marchande. [or about $70 billion] »Il y a une croyance selon laquelle l’entreprise reflète la valeur des parcs à thème et pas grand-chose d’autre. » Si Disney rejette la proposition de Trian, la société activiste pourra nommer ses administrateurs lors de la prochaine fenêtre de nomination, qui débutera le 5 décembre. jusqu’au 4 janvier. Ces candidats seront votés lors de l’assemblée annuelle de la société au printemps 2024. DIS 1Y Mountain Performance boursière de Disney sur un an. Disney a reconduit Iger au poste de PDG après 11 mois tumultueux sous la direction de son successeur trié sur le volet, Bob Chapek. a été PDG pendant les 15 années précédant l’embauche de Chapek. Les vents contraires de l’industrie se sont accrus depuis le retour d’Iger. Une grève des écrivains, un box-office en difficulté et une fréquentation plus lente des parcs à thème ont tous conduit à des résultats financiers plus faibles que ce à quoi nous nous attendions. mince, mais il y a des preuves que le plan de redressement d’Iger fonctionne. L’entreprise s’attend à ce que ses efforts de réduction des coûts améliorent ses marges et promet toujours une rentabilité du streaming d’ici la fin de l’exercice 2024. Par ailleurs, Iger a déclaré qu’il explorait des options stratégiques pour son unité de télévision linéaire en difficulté. , y compris sa vente. En outre, il recherche des partenariats qui permettraient à Disney d’aider à financer ESPN dans un contexte de hausse des coûts des droits sportifs, tout en gardant le contrôle du réseau sportif. Le mois dernier, Disney a annoncé son intention d’investir des milliards dans son activité de parcs à thème. Bien que cet investissement intervienne à un moment où l’entreprise est confrontée à de fortes pressions, il peut être considéré comme un signe de force dans un secteur d’activité qui a été un moteur de profit pour l’entreprise. En résumé En tant qu’actionnaires de Disney, nous avons été mécontents de la lenteur des progrès réalisés par la société dans ses initiatives de redressement et pensons que faire appel à un investisseur soucieux des coûts comme Peltz pourrait maintenir la société sur la voie du rétablissement de sa rentabilité. Maintenant que la société de Peltz, Trian Partners, a accumulé une vaste participation dans Disney et que les changements d’Iger n’ont pas fait bouger les choses, Peltz pourrait avoir le dessus pour plaider pour un siège (ou plus) au conseil d’administration de la société. Nous nous attendons à un quatrième trimestre fiscal terne de la part de Disney alors qu’Iger continue d’aplanir les multiples rides auxquelles il est confronté. Disney se trouve dans une position difficile étant donné l’érosion de l’industrie de la télévision linéaire, tout en perdant de l’argent sur le streaming, les négociations en cours avec Hulu et le potentiel inexploité d’ESPN pesant également sur l’entreprise. Mais un plan de redressement renforcé et des actions sur ses nombreuses revues stratégiques pourraient préparer Disney à une meilleure année 2024. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est depuis longtemps DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Nelson Peltz, fondateur et PDG de Trian Fund Management, lors du sommet prioritaire du Future Investment Initiative (FII) Institute à Miami, en Floride, le jeudi 30 mars 2023. Marco Bello | Bloomberg | Getty Images