La volonté de victoire de Haaland impressionne Guardiola

Londres (AFP) – Pep Guardiola s’est dit surpris par la volonté d’Erling Haaland de réussir après que le nouvel attaquant de Manchester City a annoncé son arrivée dans le football anglais en marquant deux fois lors de ses débuts en Premier League le week-end dernier.

City a battu la concurrence de toute l’Europe pour le Norvégien après avoir marqué 86 buts en 89 matchs pour le Borussia Dortmund.

Mais tout doute sur la capacité de Haaland à s’intégrer dans le système de Guardiola après que City a remporté la Premier League au cours des deux dernières années sans jouer un attaquant naturel a été rapidement dissipé par sa performance gagnante lors d’une victoire 2-0 à West Ham.

“C’est un joueur exceptionnel”, a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le voyage de Bournemouth à l’Etihad samedi.

« Il n’est pas nécessaire de vous le dire, tout le monde le sait, mais nous ne sommes que quelques fois ensemble. C’est un compétiteur incroyable et il veut gagner.

Haaland a parlé à plusieurs reprises au cours de ses premiers mois à City de la nécessité d’améliorer encore son jeu et Guardiola tient à développer son nouveau quatuor passionnant d’options offensives.

L’international argentin Julian Alvarez est également arrivé à l’Etihad cet été, tandis que les diplômés de l’académie Phil Foden et Cole Palmer devraient avoir plus de temps de jeu cette saison après les départs de Gabriel Jesus et Raheem Sterling.

“Je voudrais rendre ces joueurs meilleurs. Erling peut être un meilleur joueur et je pense qu’il a la volonté de le faire”, a ajouté Guardiola.

“Je n’ai jamais vu un joueur qui à 21, 22 ans – peut-être (Lionel) Messi – est l’affaire finie.

« Vous pouvez toujours vous améliorer et nous essaierons. Quand il (Haaland) partira, nous voulons qu’il dise qu’il est un meilleur joueur qu’à son arrivée.”

Guardiola a également confirmé l’arrivée de Sergio Gomez, bien que le club n’ait pas officiellement annoncé sa signature d’Anderlecht.

Des frais signalés de 11 millions de livres sterling (13 millions de dollars) ont été frappés entre les clubs avec l’ensemble international espagnol des moins de 21 ans pour ajouter de la profondeur aux deux positions d’arrière.

Et Guardiola a rejeté la suggestion que Gomez pourrait être prêté cette saison.

“Il va rester avec nous”, a déclaré le patron de City.