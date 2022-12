La volonté de Dot Branning est sur le point de faire un millionnaire du personnage d’EastEnders après les funérailles

En tant que l’un des personnages les plus emblématiques d’Albert Square, Dot Cotton reçoit l’adieu qu’elle mérite avec des funérailles émouvantes.

Mais après sa mort, la légende d’EastEnders laissera l’un de ses plus proches millionnaires. Dotty, Sonia, Lauren, Reiss et Charlie Cotton sont tous des prétendants à sa fortune.

Le testament de Dot devrait être lu à ses proches dans les prochaines scènes du drame londonien.

L’actrice June Brown est décédée plus tôt cette année et les patrons du savon ont décidé de lui rendre hommage avec des funérailles à l’écran ce soir.

L’équivalent en coût réel de la maison victorienne mitoyenne de trois chambres de Dot à Walford a été révélé – et c’est exorbitant.

Qui? Les conseillers hypothécaires ont calculé que le 25 Albert Square vous coûterait 875 000 £.

Les experts immobiliers ont calculé les prix sur la base des évaluations des maisons dans la région et en tenant compte d’autres articles qui ont été produits sur le sujet dans le passé.

D’autres facteurs, tels que l’inflation, ont également été pris en considération, le cas échéant.

Qui? a simulé une fausse publicité, qui indiquait: «Maison victorienne mitoyenne de 3 chambres située dans le quartier londonien en plein essor de Walford.

« Le marché quotidien local donne à la région un véritable sens de la communauté.

« Excellentes liaisons de transport à quelques pas de la station de métro Walford East.

“Peut nécessiter une certaine modernisation.”

La propriété nécessiterait généralement un dépôt plus important de 218 750 £ (25 %), et un droit de timbre à taux plus élevé pourrait potentiellement s’appliquer.





June Brown, qui joue le personnage qui fume à la chaîne et lit la Bible, célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire.

Dot Cotton est apparu pour la première fois dans EastEnders en 1985 et, à part une pause de quatre ans au milieu des années 90, a été au cœur de certains des scénarios les plus mémorables du programme.

Les intrigues emblématiques incluent aider sa meilleure amie Ethel à mourir, épouser Jim Branning et se battre avec son fils capricieux “Nasty” Nick.

Pendant ce temps, June admet que son avenir sur le feuilleton est en jeu maintenant que le personnage a perdu son emploi à la laverie.

