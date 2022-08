La Volkswagen ID 4 2023 obtient une option de batterie plus petite, une réduction de prix de 3 700 $

Que ce passe-t-il Volkswagen propose une option de batterie plus petite pour son ID 4 électrique, ce qui réduit le prix de départ du VE de plus de 3 700 $. Pourquoi est-ce important La batterie de 62 kWh a une autonomie estimée par Volkswagen de 208 miles, contre 275 miles pour l’ID 4 avec la batterie plus chère de 82 kWh. Et après La Volkswagen ID 4 2023 est maintenant construite à Chattanooga, au Tennessee, et sera mise en vente cet automne.

La Volkswagen ID 4 obtient une réduction de prix de 3 375 $ pour 2023, grâce à l’ajout d’un nouveau modèle d’entrée de gamme avec une batterie plus petite, a annoncé jeudi la société. Volkswagen a également détaillé quelques modifications supplémentaires apportées à la gamme ID 4, notamment de petites modifications de style et des mises à niveau technologiques.

À partir de 38 790 $ (dont 1 295 $ pour la destination), la nouvelle ID 4 Standard dispose d’une batterie de 62 kilowattheures alimentant un seul moteur électrique de 201 chevaux sur l’essieu arrière. Volkswagen estime une autonomie de 208 miles, ce qui, soyons honnêtes, n’est pas génial, mais au moins l’ID 4 Standard est livré avec une longue liste de, euh, la norme équipements, y compris des roues de 19 pouces, des phares à LED, un écran tactile de 12 pouces avec navigation, des sièges chauffants et plus encore. L’ID 4 est également livré avec une assistance au maintien de voie, un régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la détection des piétons/cyclistes et quelques autres fonctions de sécurité.

Volkswagen



Le passage à l’ID 4 Pro remplace la batterie de 62 kWh par un pack de 82 kWh, ce qui augmente la portée estimée jusqu’à 275 miles plus compétitifs. Le ressort pour la transmission intégrale ajoute un deuxième moteur d’entraînement électrique sur l’essieu avant et augmente la puissance de 201 ch à 295 ch. Les modèles Pro peuvent charger rapidement en courant continu à un taux de 170 kilowatts – une belle amélioration par rapport à l’ancienne vitesse maximale de 130 kW. L’ID 4 Pro commence à 43 790 $, destination comprise ; la transmission intégrale coûte 3 800 $ de plus.

L’ID 4 S apporte plus de fonctionnalités à la fête, notamment des sièges électriques à 12 réglages, un volant chauffant, un toit panoramique en verre (qui ne s’ouvre pas), un hayon électrique, un éclairage ambiant coloré et des roues de 20 pouces. Il existe également une nouvelle garniture Pro S Plus, qui remplace essentiellement l’ancien ensemble Gradient et comprend des roues uniques, des rétroviseurs rabattables électriquement, un toit noir, un système audio amélioré, des sièges arrière chauffants et un système de caméra à 360 degrés. L’ID 4 Pro S Plus plafonne à 55 290 $ (y compris la destination) avec une transmission intégrale.

Dans l’ensemble, l’ID 4 2023 reçoit de nouvelles couleurs, des roues et une console centrale restylée. Le port USB-C dispose désormais d’une charge de 45 watts et l’aide au stationnement automatique est désormais standard. Recherchez l’ID 4 2023 – qui est maintenant assemblé à l’usine Volkswagen de Chattanooga, Tennessee – pour arriver chez les concessionnaires cet automne.