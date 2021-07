La volatilité du pétrole brut n’est qu’un « hoquet », selon Boris Schlossberg de BK Asset

Le pétrole brut s’est maintenu en dessous de 70 $, un niveau psychologique clé, mardi.

Le marché pétrolier a subi de plein fouet une vente massive à Wall Street pour commencer la semaine avec la propagation de la variante delta de Covid faisant craindre un ralentissement de la reprise économique. L’OPEP et ses alliés au cours du week-end ont également conclu un accord pour augmenter la production.

Dans une interview avec « Trading Nation » de CNBC, Boris Schlossberg, directeur général de la stratégie de change chez BK Asset Management, a déclaré qu’il était long d’énergie.

« Malgré la volatilité, je continue d’aimer le secteur, car je pense que ce n’est qu’un contretemps », a-t-il déclaré lundi. « Le pétrole va certainement rester à peu près à ces niveaux, peut-être même augmenter un peu plus à mesure que l’économie commencera à s’améliorer. »

Schlossberg a les yeux rivés sur Halliburton, qui a annoncé ses bénéfices avant la cloche d’ouverture de mardi.

« C’est mon métier préféré dans le secteur en ce moment », a-t-il déclaré, soulignant l’exposition de l’entreprise au marché nord-américain et les fortes marges de son activité de fracturation hydraulique.

Schlossberg a également souligné l’aventure d’Halliburton dans le cloud et l’intelligence artificielle, qui permet à l’entreprise d’utiliser moins d’investissements et de capital humain pour générer des revenus. Il voit l’action grimper à 30 $ l’action d’ici 12 à 18 mois.

« Toutes ces marges vont vraiment commencer à augmenter tant que le pétrole reste autour de ces niveaux, ne descend pas en dessous de 60 $ », a-t-il ajouté.

Les actions de la société de services pétroliers ont bondi de 5% mardi après avoir publié des bénéfices dépassant les estimations de la rue de 3 cents par action. La société a également affiché son deuxième bénéfice trimestriel consécutif.

Ari Wald, responsable de l’analyse technique chez Oppenheimer, reste cependant à l’écart du groupe. Il a lancé un commerce de paires qui pourrait fonctionner pour profiter de plus d’inconvénients dans l’espace – optez pour l’ETF des métaux et des mines XME et vendez l’ETF du secteur de l’énergie XLE.