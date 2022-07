La volatilité du marché immobilier de l’Okanagan se calme

L’impact du changement climatique est entré dans la conversation que les gens ont lorsqu’ils décident d’acheter une maison.

Et c’est une bonne chose, dit le vice-président exécutif de RE/MAX Canada, qui est basé à Kelowna.

Elton Ash dit que l’impact du changement climatique est déjà ressenti par les propriétaires à travers le déplacement dû à des événements catastrophiques, des taux d’assurance plus élevés et une habitabilité compromise.

«L’immobilier a tendance à toujours être une question de taux d’intérêt et d’abordabilité du logement, mais vous devez également adopter une approche plus holistique, en particulier en Colombie-Britannique avec ce que nous avons vu ces dernières années avec les incendies de forêt, les conditions atmosphériques des rivières et les inondations à Merritt et le Sumas Prairie », a déclaré Ash.

“Un sondage Léger a révélé que 49 % des Canadiens s’inquiètent aujourd’hui des incendies, des inondations et d’autres événements liés aux conditions météorologiques… de sorte que les consommateurs sont de plus en plus conscients de ces problèmes et prennent en compte des éléments tels que l’histoire passée, les problèmes liés aux plaines inondables et l’adaptation des infrastructures.”

Ash a déclaré que les agents immobiliers doivent également s’adapter à ces changements, pour aider à guider les clients à travers ces problèmes d’éducation à la propriété.

«Nous devons travailler avec les acheteurs et les vendeurs pour résoudre ces problèmes qui ne sont pas manifestement visibles… c’est quelque chose sur lequel l’ensemble du secteur immobilier travaille, pas seulement nous, mais nous essayons d’être des leaders du secteur en tant que marque. ”

Le rapport sur les changements climatiques est la deuxième des cinq présentations prévues cette année, en collaboration avec des experts du domaine pertinents lancés par RE/MAX Canada concernant les décisions de politique économique, les changements climatiques et l’avenir du travail.

Le rapport sur les changements climatiques comprenait les contributions de Kathryn Bakos, directrice des finances et des sciences climatiques au Centre Intact sur l’adaptation au climat, et de Mike Moffatt, directeur des politiques et de l’innovation à l’Institut pour la prospérité intelligente.

Les principales conclusions du rapport sont la reconnaissance d’un besoin immédiat de financer et d’investir dans la restauration et la modernisation des infrastructures vertes du Canada telles que les zones humides, les prairies et les infrastructures brunes, y compris les systèmes d’égouts ; et pour protéger l’immobilier des perturbations du changement climatique avec de nouveaux niveaux de transparence dans l’achat et la vente de maisons dans l’évaluation du risque climatique d’une propriété.

“Il est beaucoup moins cher de prendre des mesures de prévention du changement climatique plutôt que de réagir”, a déclaré Ash.

Mis à part le changement climatique, Ash reconnaît qu’une récente flambée des taux d’intérêt continue de dominer la conversation dans le secteur de l’immobilier, affirmant que les acheteurs et les vendeurs doivent garder un peu de recul.

À la sortie de COVID, le marché immobilier de l’Okanagan est entré dans une phase de boom fulgurant, avec plusieurs offres abandonnées sur des maisons unifamiliales dans les deux jours suivant leur arrivée sur le marché, et le faible inventaire provoquant une hausse spectaculaire des prix des logements.

Ash a expliqué que la tendance actuelle est de voir l’augmentation des stocks à mesure que les ventes chutent en raison de la hausse des taux d’intérêt et des mesures de test de résistance à l’approbation des prêts hypothécaires déjà en place.

“Vous verrez une baisse de 10 à 15 % (des prix) par rapport à ce que nous avons vu au cours des deux dernières années, mais pour ceux d’entre nous qui ont été propriétaires d’une maison pendant cette période, le prix a quand même augmenté de 35 %, donc c’est une chose relative », a déclaré Ash.

Il voit un retour à un marché immobilier plus équilibré, bien que quelque peu biaisé au niveau régional par l’afflux de personnes de partout au Canada désireuses de vivre, de travailler et de se retirer du mode de vie de l’Okanagan.

Une autre hausse des taux d’intérêt est probable pour septembre, selon Ash, mais il voit les taux d’intérêt à long terme se stabiliser dans la fourchette de 5 à 6 %, affirmant que des taux d’intérêt inférieurs aux niveaux d’inflation ne sont pas une réalité à long terme.

Ash a réitéré une position de son industrie selon laquelle le Canada connaît une pénurie de logements à laquelle les gouvernements aux trois niveaux n’ont pas répondu de manière adéquate au cours des dernières décennies.

«Les logements se font rares à un moment où l’immigration s’ouvre à nouveau où nous verrons 1,2 million de personnes arriver au Canada au cours des trois prochaines années, le Canada reste un pays attrayant dans le monde pour vivre et nous continuons d’avoir une solidité à notre ensemble base économique », a-t-il déclaré.

