LONDRES, 7 décembre (Reuters) – Les mesures des fluctuations attendues de la livre britannique au cours des prochains jours ont atteint leur plus haut niveau en huit mois alors que les craintes grandissaient que les négociateurs britanniques et européens ne parviennent pas à conclure un accord avant la fin d’une période de transition plus tard. mois.

Les jauges de volatilité implicite de la livre sterling pour les maturités au jour le jour et à une semaine ont bondi à plus de 17% et 14% respectivement, alors que les traders se préparaient à davantage de fluctuations du marché des devises.

Ailleurs, la prime des options d’achat sur livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis avril, plus que doublé au cours des deux dernières semaines, les traders ayant couvert les risques d’un Brexit sans accord sur les marchés des dérivés de devises.

Le négociateur en chef de l’Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, a été « plutôt déprimé » sur les perspectives de sceller un nouvel accord commercial avec la Grande-Bretagne lors d’un briefing pour les ambassadeurs nationaux du bloc à Bruxelles lundi, a déclaré un haut diplomate européen. (Reportage de Saikat Chatterjee; Édité par Rachel Armstrong)