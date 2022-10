La volatilité de Bitcoin tombe en dessous du Nasdaq et du S&P 500 pour la première fois depuis 2020

Alors que le prix du bitcoin est bloqué ces derniers temps, il y a une bonne chose à en tirer pour que les investisseurs parient sur la cryptographie pour devenir une classe d’actifs légitime : c’est moins une course folle.

Après avoir oscillé au niveau de 19 000 dollars pendant plus d’un mois, la volatilité du bitcoin est désormais inférieure à celle du Nasdaq et du S&P 500, selon Kaiko.

Le fournisseur de données a déclaré vendredi que la volatilité mobile sur 20 jours de la crypto-monnaie est maintenant tombée en dessous de celle des indices boursiers pour la première fois depuis 2020. Lundi, elle avait suffisamment chuté pour correspondre à la volatilité du Nasdaq. C’est une bonne nouvelle pour de nombreux investisseurs crypto de longue date qui espèrent qu’un adoucissement des fluctuations notoires des prix de la crypto pourrait apporter moins de peur aux nouveaux investisseurs potentiels.

Kaiko a également déclaré que l’écart entre les volatilités à 30 et 90 jours du bitcoin et des actions s’est rétréci depuis la mi-septembre, même avec la sensibilité accrue du bitcoin aux publications de données macroéconomiques. (Bien que la corrélation du bitcoin avec les actions se soit atténuée, elle reste élevée et son prix continue d’être déterminé par des thèmes macro.)

“La volatilité du bitcoin est à son plus bas depuis plusieurs années tandis que la volatilité des actions n’est qu’à son plus bas niveau depuis juillet”, a déclaré Clara Medalie, responsable de la recherche chez Kaiko, à CNBC. “Les marchés boursiers ont certainement été volatils au cours des derniers mois en raison de la forte inflation, de l’appréciation du dollar, de la hausse des taux d’intérêt et de la guerre et de la crise énergétique en cours. Les données suggèrent que les marchés des crypto-monnaies sont moins réactifs aux macro-événements volatils qu’ils ne l’étaient auparavant. sur l’année, alors que les marchés actions sont restés très sensibles.”

Vendredi, le bitcoin est tombé sous le niveau de 19 000 dollars, à la suite d’un bref pic de l’indice du dollar et alors que le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint un sommet de 14 ans. Il a un peu rebondi et a dépassé la ligne plate depuis.

Le prix du bitcoin était pour la dernière fois inférieur de moins de 1 % à 18 966,00 $, selon Coin Metrics. Plus tôt dans la journée, il est tombé à 18 677,50 $. Ether a également chuté moins légèrement et s’échangeait à 1 283,80 $, après avoir trouvé un creux antérieur de 1 254,80 $.

Vendredi, le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,308% pour la première fois depuis 2008, mais a reculé après un rapport selon lequel certains responsables de la Réserve fédérale s’inquiètent d’un resserrement excessif avec des hausses de taux. L’indice du dollar a également brièvement bondi à un sommet de la séance de 113,906 avant de perdre la plupart de ses gains.

Les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière sont sur le point d’afficher une semaine en baisse et leur troisième semaine négative consécutive, dans ce qui est historiquement un mois fort pour les rendements de la crypto. Pour le mois, le bitcoin et l’éther sont en baisse d’environ 1% et 3%, respectivement.