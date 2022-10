La voix tant attendue de Chris Pratt dans le nouveau film Mario ressemble à… Chris Pratt

Le populaire monde du jeu vidéo rempli de champignons de Nintendo fait son chemin vers le grand écran dans Universal Pictures Le film Super Mario Bros.mettant en vedette Chris Pratt dans le rôle de Mario.

La première bande-annonce du film a fait ses débuts jeudi, répondant à une question que les fans du personnage de Goomba se posent depuis que Pratt a été annoncé comme le rôle principal : à quoi ressemblera la voix de Mario ?

Il s’avère que cela sonne … tout comme l’acteur, ainsi que selon certains fans, une tentative d’accent à la Brooklyn.

La bande-annonce officielle du film Super Mario Bros. est enfin là !! 🍄 Après avoir joué aux jeux pendant des années en tant qu’enfant (et adulte), je suis ravi de vous présenter Mario à tous ! Prendre plaisir! #SuperMarioMovie @supermariomovie pic.twitter.com/ubJZu8jCFO —@prattprattpratt

Seules deux des lignes de Mario ont été incluses dans la bande-annonce commençant par “C’est quoi cet endroit?” suivi de “Mushroom Kingdom, nous voici”, mais cela a suffi à semer la confusion parmi les téléspectateurs en ligne.

moi écoutant la voix de chris pratt sortir de la bouche de mario pic.twitter.com/yH3IKPjMBm —@LegsFrank

“Qui aurait pensé que la grande voix secrète de Chris Pratt dans le film Mario serait sa voix normale”, a écrit un utilisateur de Twitter.

qui aurait pensé que la grande voix secrète de chris pratt dans le film mario serait sa voix normale —@HardDriveMag

L’acteur du MCU avait précédemment déclaré dit Variété que la voix du personnage serait “différente de tout ce que vous avez entendu auparavant dans le monde de Mario”.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont déclaré que la voix était “choquante”, tandis que d’autres l’ont trouvée comique.

“Je viens de montrer aux garçons Mario bande-annonce”, a écrit le critique de cinéma Robbie Cullin sur Twitter. “La façon dont ils se sont retournés et m’ont regardé quand la voix de Chris Pratt s’est fait entendre va me faire rire pendant des mois, voire des années.”

Je viens de montrer aux garçons la bande-annonce de Mario. La façon dont ils se sont retournés et m’ont regardé quand la voix de Chris Pratt s’est fait entendre va me faire rire pendant des mois, voire des années —@robbiereviews

Les fans ont même trouvé que les versions internationales de la bande-annonce du film, en français et en italien, étaient plus précises et impressionnantes que celles de Pratt dans le rôle du rouge.

“Enfin j’ai pu regarder le Super Mario Bros. La bande-annonce du film et Chris Pratt est une déception”, un Un utilisateur de Twitter a écritajoutant: “Celui qui exprime Mario dans le doublage français le cloue.”

Le casting du film de Pratt en tant que rôle principal a même déclenché une conversation en ligne sur la question de savoir si les acteurs traditionnels devraient ou non être considérés pour des rôles de doublage.

“Chris Pratt en tant que Mario est un excellent exemple de la raison pour laquelle vous devriez embaucher des doubleurs pour des rôles de doublage”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Malgré les débats, les fans sont toujours ravis de voir leurs personnages de jeux vidéo préférés prendre vie à l’écran – la bande-annonce à elle seule a enregistré plus de trois millions de vues en moins de 24 heures sur YouTube.

La voix de Chris Pratt est toujours choquante d’entendre sortir de Mario, mais tout le reste dans la bande-annonce de Mario avait l’air incroyable. Je suis vraiment ravi de voir cette chose pic.twitter.com/3QCP7oJc0k —@Saberspark

Le casting de l’ensemble étoilé

Aux côtés de Pratt se trouve un casting de stars avec Jack Black dans le fougueux Bowser, Charlie Day dans Luigi, Keegan-Michael Key dans Toad, Anya Taylor-Joy dans Princess Peach et Seth Rogen dans Donkey Kong.

Charles Martinet, connu pour son interprétation de Mario et de Luigi dans la série de jeux vidéo originale depuis 1992, fait également partie du projet.

Pour créer le film, Nintendo s’est associé à Illumination Entertainment, connu pour avoir produit le Un moi méprisable et Sbires franchise cinématographique.

Le film Super Mario Bros. est prévu pour une sortie le 7 avril 2023.