La voix dure de l’Estonie sur l’Ukraine ne demande aucun compromis avec Poutine

TALLINN, Estonie — Kaja Kallas, aujourd’hui âgée de 44 ans, a grandi en Union soviétique, qui avait annexé son pays, l’Estonie, après la Seconde Guerre mondiale.

Elle se souvient de l’occupation soviétique et d’une visite à Berlin-Est en 1988, alors qu’elle avait 11 ans, et son père lui a dit de «respirer l’air de la liberté» de Berlin-Ouest. Et elle se souvient des histoires de 1949, lorsque sa mère, Kristi, alors bébé, a été déportée en Sibérie dans un wagon à bestiaux avec sa propre mère et sa grand-mère et y a vécu en exil jusqu’à l’âge de 10 ans – dans le cadre des efforts de Moscou pour anéantir l’Estonie. élite.

Il n’est donc peut-être pas étonnant que Mme Kallas, aujourd’hui Premier ministre de l’Estonie, soit devenue l’une des voix les plus dures d’Europe contre la Russie pour sa guerre en Ukraine. Avec la Lettonie et la Lituanie – pays également annexés par l’Union soviétique – son pays et ses frères baltes sont parmi les plus petits et les plus vulnérables d’Europe.

Mais leur histoire récente leur a donné une position et une crédibilité particulières alors qu’ils pressent les grands pays européens d’adopter une ligne dure contre le président russe Vladimir V. Poutine et de garder foi en l’Ukraine et sa lutte pour la liberté.