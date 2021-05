La voix du réalisateur souvent contrôlée par le pouvoir des stars, les entreprises aujourd’hui: Suneel Darshan | Nouvelles des gens

Bombay: Le cinéaste vétéran Suneel Darshan, surtout connu pour des films comme « Jaanwar », « Ek Rishtaa » et « Mere Jeevan Saathi » dans les années 90 et 2000, estime que le concept de divertissement familial n’existe plus dans le cinéma hindi et ajoute que de nombreuses stars l’ont ont souvent essayé de maîtriser la vision de leurs administrateurs

«Tout le genre de divertissement familial qui contient des valeurs morales, des conflits et des différences d’idéologie a changé, et nous ne pouvons plus regarder les divertissements familiaux dans le cinéma hindi. En fait, ceux qui avaient l’habitude de faire des drames familiaux les artistes, ne sont probablement pas aussi respectés dans notre industrie cinématographique que ceux qui feraient un film d’action ou un thriller », dit Darshan à IANS.

Il pointe un autre problème. «D’un côté, il y a des stars qui ont tendance à dominer la vision d’un réalisateur et de l’autre, il y a des entreprises et des maisons de production, qui soutiennent financièrement le film qui entravent la créativité. Nous devons comprendre qu’il y a une différence entre « création de contenu » et « réalisation de films ». Bien sûr, nous devons obtenir le retour de l’argent investi dans les trois jours suivant la sortie en salle, mais qu’en est-il de la valeur archivistique d’un film? » Ajoute Darshan.

Récemment, son drame familial de 2001 « Ek Rishtaa » avec Amitabh Bachchan, Akshay Kumar et Karisma Kapoor, a été diffusé à la télévision. Selon le réalisateur, dans les petites villes où la télévision fait toujours partie du divertissement à domicile, de tels films sont toujours regardés.

Bien qu’il ait travaillé avec des stars comme Big B, Akshay et Karisma, Darshan n’a pas pu se maintenir dans les temps changeants. Il a sa théorie tout en expliquant pourquoi.

« C’est une affaire compliquée. Vous voyez, quand un acteur devient une star, la maison de l’entreprise mise sur la star. Par conséquent, ils vont par ce que la star veut. Un réalisateur ces jours-ci, est embauché par les maisons de production pour les servir. Mais le cinéma était autrefois le médium d’un réalisateur. Il s’agissait d’une collaboration entre écrivains et réalisateurs. Souvent, je sens que l’indianité même est absente du cinéma hindi, bien que ce ne soit pas le cas des films tamouls, télougou, malayalam. c’est arrivé là aussi, mais là, la vision du réalisateur est respectée et non interférée », dit-il.

Il ajoute: « De nos jours, dans la plupart des films, tout ce que nous voyons, ce sont des histoires hautement américanisées avec morbidité et négativité. Les histoires négatives sont servies comme ‘réelles’. Au départ, la culture d’entreprise dans notre cinéma nous a apporté beaucoup d’argent, la production Mais il y a des agendas d’entreprise qui interfèrent dans la narration, et comme ils investissent de l’argent et, selon eux, les étoiles attirent le public, souvent la vision originale du réalisateur est compromise parce que, comme je l’ai dit, un réalisateur En fin de compte, quand un film sort et s’il échoue, il revient au réalisateur bien que le monde extérieur ne sache pas qui ou comment la vision du réalisateur a été interférée et contrôlée par les autres . Le commandement est passé du réalisateur au producteur et aux stars. C’est pourquoi des réalisateurs comme Rajkumar Santoshi, y compris d’autres créateurs de divertissements familiaux, ne réalisent plus de films. «

La dernière sortie de Darshan était le drame romantique « Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha » en 2017. Le film, destiné à lancer son fils Shiv Darshan, a dépassé les attentes au box-office.

Planifie-t-il bientôt un nouveau projet? «J’écris des scripts et je travaille sur peu de sujets, et une fois que la normalité sera apparue, je chercherai un moyen de les transformer en films. Si personne n’ouvre la porte, je trouverai même alors un moyen. Il fut un temps où j’ai fait du cinéma qui a redéfini la carrière des acteurs. En tant que réalisateur, je reviendrai encore et raconterai des histoires », a-t-il signé.