Les téléspectateurs de THE Voice étaient en larmes ce soir après que Stéphanee Leal eut révélé que son mari était décédé quelques jours avant leur deuxième anniversaire de mariage.

La chanteuse a révélé qu’elle avait déménagé en Angleterre après avoir rencontré son défunt mari dans les Caraïbes.

Mais tragiquement, leurs vies heureuses ont été interrompues lorsqu’il a eu un accident à Cornwall, mourant quelques jours seulement avant leur deuxième anniversaire de mariage.

Stéphanee a déclaré aux juges: «J’ai déménagé en Angleterre après avoir rencontré mon mari. Il est décédé il y a environ deux ans.

«La musique a été mon guérisseur. Je me suis retrouvé ici, donc je dois tout donner.

S’exprimant avant son audition à l’aveugle, elle a déclaré: «Nous étions sur le point d’avoir notre deuxième anniversaire, puis il est décédé.» Il a eu un accident à Cornwall.

«Il a été hospitalisé pendant deux jours, mais il est décédé.» Elle a ajouté:

«Je n’avais pas ma famille avec moi, donc la musique m’a aidé. L’écriture de chansons était une chose importante pour moi.

«J’ai l’impression que parce qu’il n’a pas fini l’histoire de sa vie, c’est à moi de le rendre fier.»

I.am et Anne Marie se sont retournés pour Stéphanee et la chanteuse latine a choisi d’aller avec Will.

Stéphanee a ajouté: «Ce fut vraiment un voyage difficile et je pense qu’il sera certainement fier d’avoir fait aussi loin et de continuer.

«Je l’ai imaginé pendant que je le chantais. Ça fait du bien. »

Les téléspectateurs ont été laissés en larmes devant les scènes émotionnelles.

L’un d’eux a écrit: «Je ne vais pas bien après la performance de Stéphanee #thevoiceuk».

Une seconde a déclaré: «Oh mon Dieu, l’histoire de Stéphanee m’a rendu incroyablement triste. Le choix de la belle chanson sanglante aussi #thevoiceuk »

Un autre a ajouté: «Pauvre Stéphanie. Je pleure! »