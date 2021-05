La voix des femmes est nécessaire pour le meilleur relèvement pandémique

T

es élections britanniques qui ont eu lieu le 6 mai comprenaient sept concours pour les maires de métro en Angleterre. Ces «maires de métro» dirigent de grandes zones métropolitaines en dehors de Londres, présidant un groupe de dirigeants de conseils locaux, un groupe de chefs d’entreprise qui prennent des décisions sur la croissance économique locale (partenariats d’entreprises locales) et, dans certains endroits, la police et le commissaire au crime .

Après les votes, il y avait neuf maires de métro en Angleterre. Il y a eu un tout nouveau concours dans le West Yorkshire cette année, et six maires se sont présentés pour un deuxième mandat. Les deux autres ont été élus en 2018 et 2019 et ne sont donc pas réélus cette année.

Les autorités combinées d’Angleterre ont des responsabilités importantes, qui leur sont confiées dans le cadre du programme de décentralisation. Ils ont une influence collective sur la prise de décision économique régionale et chacun a différents niveaux de liberté en matière de financement. Tous ont un portefeuille qui comprend les transports et l’aménagement du territoire, la formation professionnelle après 16 ans, les services de soutien aux entreprises et le développement économique. Ils joueront désormais un rôle crucial dans le rétablissement et la croissance économique de la pandémie.

Malgré ces pouvoirs importants, il existe un grave manque de représentation des sexes. Tous les maires actuels du métro sont des hommes. Sur les 31 candidats qui se sont présentés aux élections de 2021 aux postes de maire, six seulement s’identifient comme des femmes.

En aval des maires eux-mêmes, la majorité des chefs de conseil ayant des responsabilités au sein des autorités combinées sont également des hommes. Il s’agit d’un problème énorme pour la représentation des femmes dans la direction politique et économique. C’est aussi un problème parce que nous savons que le sexe des personnes présentes dans la salle où les décisions sont prises ne reflète pas la composition sexuée des personnes que ces décisions affectent.

Il est désormais largement admis que l'inclusion des femmes dans la prise de décision crée de meilleurs résultats pour tous. Si la plupart des personnes autour de la table sont des hommes, il y aura inévitablement un décalage dans la réflexion sur les besoins des régions et des villes.





Le genre et la diversité sont essentiels pour réaliser le potentiel économique d’une région. Les femmes doivent être vues dans des postes de direction, comme des modèles et pour développer des stratégies diverses et inclusives

Des décennies de planification gouvernementale pour la croissance n’ont pas réussi à inclure les femmes et leur contribution à l’économie. À maintes reprises, le sexe et l’appartenance ethnique sont ignorés dans les plans de croissance économique. Ceci est à courte vue et conduit finalement à un manque de croissance pour tout le monde.

La pandémie de Covid-19 a radicalement changé le paysage économique des régions anglaises. Les industries qui emploient largement des femmes, comme le secteur des soins, l’hôtellerie et la vente au détail, ont été plus durement touchées que la construction ou la fabrication. Les travailleurs du secteur des soins sont très demandés, mais ils ont souvent un travail peu rémunéré, peu sûr et dangereux. De nombreux employés de l’hôtellerie et de la vente au détail ont été congédiés ou licenciés.

Les femmes représentent 51% de la population. À mesure que nos régions se rétablissent, nous devons nous assurer que les dirigeants locaux et les décideurs économiques intègrent l’immense variété d’expériences de différentes communautés, y compris des femmes et des groupes ethniques.

Un exemple de Liverpool

La croissance économique locale est souvent tirée par une «stratégie industrielle» – un plan mis en place par les gouvernements pour stimuler certaines industries qui, selon eux, augmenteront la productivité et la prospérité économiques. Les stratégies récentes ont eu tendance à ressembler à celles élaborées au cours des décennies précédentes. Les investissements se concentrent sur la construction automobile, le transport, la construction et la recherche pharmaceutique, par exemple.

Frustrées par les mêmes industries recevant un soutien à maintes reprises, un groupe de femmes s’est réuni à Liverpool pour faire face au problème de front. En mars 2020, ils ont proposé de nouvelles idées de croissance économique à l’autorité combinée de la région de la ville de Liverpool (LCR).

Dans un rapport offrant leurs perspectives collectives, les femmes ont mis en évidence plusieurs domaines de développement économique inclusif. Cela comprenait un effort concentré pour financer les entreprises dirigées par des femmes et des investissements financiers dans le secteur des soins. Il a également exhorté les décideurs à reconnaître que les entreprises qui soutiennent des objectifs sociaux tout en réalisant des bénéfices récolteront de meilleurs résultats pour leur économie et leur communauté locales.

Les conclusions du rapport ont alimenté la réponse immédiate de la Liverpool City Region Combined Authority à Covid en 2020. La LCR a travaillé avec la communauté locale pour mettre en place le Fonds Kindred pour soutenir les entreprises de commerce social. Le deuxième tour du pilote Fonds d’innovation future LCR a été décerné à un groupe d’entreprises plus diversifié, y compris des organisations dirigées par des femmes.

Le genre et la diversité sont essentiels pour réaliser le potentiel économique d’une région. Les femmes doivent être vues dans des postes de direction, comme des modèles et pour développer des stratégies diverses et inclusives. Les secteurs des soins et de l’hôtellerie sont des industries de base qui contribuent considérablement à la productivité économique d’une région. Ils doivent offrir des salaires équitables et des conditions décentes aux femmes qui y travaillent. Cela commencera à remédier à l’écart de rémunération entre les sexes et à l’effet disproportionné sur les femmes et leurs familles.

Les compétences des gens en matière de créativité, d’innovation et de résilience soutiennent également la croissance économique. Cela a été démontré par les entreprises locales qui ont une double mission: être financièrement viables et profiter à leur communauté – les entreprises sociales. Pendant le verrouillage, bon nombre de ces entreprises locales semblent avoir été plus réactif et agile que les entreprises traditionnelles.

Et le logement et les transports sûrs offrent aux femmes la possibilité de choisir où, quand et comment elles travaillent. L’accès au travail en toute sécurité est la façon dont tout le monde prospérera et contribuera à l’économie. Les nouveaux maires, conseils et commissaires de police doivent donc s’assurer que ces questions ne sont pas des ordres du jour séparés mais une réponse concertée.

C’est là que le projet de relance post-Covid devient une opportunité. Pendant trop longtemps, la croissance économique locale a été mesurée par les résultats financiers. La reconstruction après cette crise de santé publique destructrice pourrait donner aux maires de métro la possibilité d’utiliser différentes méthodes pour mesurer le succès. À l’avenir, nous pourrions mesurer la valeur de la santé, du bien-être et de l’autosuffisance.

Il y a une petite chance qu’une femme puisse diriger une autorité combinée après cette élection, si la candidate travailliste Tracy Brabin gagne dans le West Yorkshire. Mais même si elle surpassait les probabilités, elle serait toujours une infime minorité. Les maires de métro sont responsables devant le public qu’ils servent et doivent inclure les femmes et les groupes ethniques dans leurs plans. Cela stimulera la reprise et la croissance future si nécessaires dans les régions décentralisées d’Angleterre.

Fiona Armstrong-Gibbs est maître de conférences à la Liverpool Business School de l’Université John Moores de Liverpool. Cet article a été publié pour la première fois le La conversation.