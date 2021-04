Le prince William de Grande-Bretagne, président de l’Association anglaise de football, a salué mercredi la suspension de la Super League européenne séparatiste (ESL).

«Je suis heureux que la voix unie des fans de football ait été entendue et écoutée», a écrit le prince, petit-fils de la reine Elizabeth, sur Twitter.

Les douze équipes fondatrices, allant de six clubs anglais – Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City et Manchester United – trois clubs espagnols, tels que le Real Madrid, Barcelone et l’Atletico Madrid et des clubs italiens tels que la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan aurait été en pourparlers pour une séparation proposée de l’UEFA pour former leur propre Super League européenne, dans une déclaration commune qui a choqué beaucoup de monde dans le monde.

Cependant, le mercredi 22 avril, six des clubs ont retiré leur accord pour participer à l’ESL, Manchester City faisant le premier saut. Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal et l’Inter Milan ont rapidement suivi, toutes les parties exprimant à la fois leur considération et leurs excuses pour ne pas avoir examiné les commentaires des fans plus tôt.

«Il est maintenant très important que nous profitions de ce moment pour garantir la santé future du jeu à tous les niveaux. En tant que président de la FA, je m’engage à jouer mon rôle dans ce travail », a ajouté le tweet du duc de Cambridge, signé« W ».

Le prince avait critiqué la séparation prévue dans un tweet lundi.

Alors que la plupart des équipes prévues sont d’accord sur leur retrait, le mot n’est pas encore arrivé de la Juventus, du Real Madrid et de Barcelone, qui voudraient toujours continuer avec l’ESL, bien que les deux derniers aient accepté de se retirer si les conditions de jeu sont irréalisables.

La majorité se retirant de la ligue controversée, le duc de Cambridge était l’une des nombreuses personnalités publiques à célébrer les derniers développements.

