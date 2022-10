La voix des étudiants entendue aux élections du centre de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Bien qu’ils ne soient peut-être pas encore majeurs, les élèves de Central Okanagan ont fait entendre leur voix lors de cette élection municipale.

Dans le cadre du programme Vote étudiant en cours dans les villes et villages de la province, les écoles ont participé à des simulations d’élections pour « déterminer » les prochains maires et conseillers à Kelowna, West Kelowna, Peachland et Lake Country.

En termes de courses à la mairie, les voix des étudiants faisaient écho à celles de l’âge de voter, Tom Dyas battant le sortant Colin Basran 619-466.

Pour le conseil, Susan Ames a ouvert la voie avec 351 voix, « élue » aux côtés de Chris Becenko (238), Amarit Brar (248), Ron Cannan (197), Maxine DeHart (232), Indy Dhial (186), Tom MacAuley (185 ) et Mohini Singh (207).

Le maire sortant de West Kelowna, Gord Milsom, a remporté le vote étudiant dans un glissement de terrain, remportant 350 voix contre 98 pour Andrew Kwaczynski.

Le meilleur votant pour un siège au conseil était Tom Groat avec 272, qui a été rejoint à la table par Tasha Da Silva (254), Rick De Jong (217), Stephen Johnston (207), John S. Martin (192), et Carol Zanon (196).

L’école élémentaire Peachland a choisi son prochain maire pour être Patrick Van Minsel, qui a également remporté l’élection proprement dite, cochant son nom sur le bulletin de vote 36 fois. Keith Fielding a obtenu quatre votes et Cindy Fortin deux.

Avec Blair Ireland déjà acclamé comme maire de Lake Country, Davidson Road Elementary a choisi Michael Lewis comme conseiller général, Riley Hastings pour représenter Okanagan Centre et Heather Irvine pour représenter Winfield.

