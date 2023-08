La voix derrière Mario de Nintendo raccroche son chapeau : « Ça a été un honneur »

Charles Martinet, la voix du personnage de jeu vidéo le plus emblématique de Nintendo – et peut-être du monde –, a pris sa retraite, a annoncé lundi la société.

Nintendo of America a annoncé le départ de Martinet dans un post sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. Il a déclaré que Martinet resterait « l’ambassadeur de Mario », mais il n’enregistrerait plus sa voix pour les rôles à venir de Mario.

« Ma nouvelle aventure commence ! Vous êtes tous Numba One dans mon cœur ! » Martinet écrit sur X.

« Ce fut un honneur de travailler avec Charles pour aider à donner vie à Mario pendant tant d’années, et nous voulons le remercier et le célébrer », a écrit Nintendo dans un communiqué, ajoutant que la société préparait un message vidéo de Martinet et Shigeru. Miyamoto, le développeur qui a créé le personnage et la franchise Mario.

La transition de Martinet intervient moins d’un an après la sortie à succès du « Super Mario Bros. Movie » de Nintendo.

Martinet n’a pas exprimé le personnage du film. Ce rôle est allé à l’acteur Chris Pratt. La voix de Martinet a cependant fait une apparition dans le film.

La sortie de « The Super Mario Bros. Movie » a battu des records au box-office pour l’année au début de 2023, bien que « Barbie » l’ait ensuite dépassé fin juillet.

La série de jeux vidéo Super Mario s’est vendue à plus de 430 millions d’exemplaires dans le monde et on estime qu’elle a rapporté plus de 55 milliards de dollars.

Martinet a exprimé Mario dans toutes ses apparitions à partir du moment où il a assumé le rôle, des titres de plateforme classiques de Mario aux jeux dans lesquels Mario n’était qu’un parmi un groupe de personnages, comme la série Super Smash Bros.

Nintendo n’a fourni aucun détail sur qui pourrait exprimer Mario à l’avenir.