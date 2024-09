La voix de Nusrat Fateh Ali Khan a stupéfié le monde (et le fera encore)

Le 27 octobre 2022, la photojournaliste Saiyna Bashir interviewait le musicien Michel Brook dans son studio de Los Angeles lorsqu’elle a appris quelque chose qui l’a poussée à envoyer un message urgent à Zakir Thaver, son collègue cinéaste au Pakistan :

« Nouvel album méconnu. »

Bashir et Thaver produisaient un documentaire intitulé « Ustad » sur Nusrat Fateh Ali Khan — le célèbre chanteur pakistanais décédé en 1997 à l’âge de 48 ans — et Brook, le musicien aux cheveux argentés dont le travail ambient a croisé le chemin de Daniel Lanois, Brian Eno et Michael Mann, venait de révéler qu’il travaillait sur une chanson inédite de Khan.

Cela faisait partie de « Chaîne de lumière » un album que Brook a enregistré avec Khan aux studios Real World de Peter Gabriel en Angleterre il y a plus de trois décennies. « Ya Gaus Ya Meeran », le morceau en question, était un qawwali de Khan inédit, une chanson basée sur la poésie dévotionnelle du soufisme, une branche mystique de l’islam.

Khan, polyglotte dont la famille de musiciens l’a d’abord dissuadé de chanter en faveur d’une autre carrière, est apparu pour la première fois sur scène à l’adolescence après la mort de son père en 1964. Au cours des deux décennies suivantes, sa musique est devenue un baume et une source de fierté nationale pour le Pakistan. Il a commencé à enregistrer avec Gabriel en 1988 et est rapidement apparu sur l’album de Trent Reznor Bande originale de « Tueurs nés » et avec Eddie Vedder sur le Bande originale de « Dead Man Walking ». « Chain of Light » — avec quatre qawwalis traditionnels écrits en ourdou, en punjabi et en persan, enregistrés en avril 1990 — sortira vendredi chez Real World Records. (La fille de Khan, Nida, ainsi qu’Usha Rajan, la gardienne de son patrimoine et une amie de la famille, ont toutes deux été impliquées dans ce projet.)

Gabriel, qui a rencontré Khan pour la première fois lorsqu’il l’a vu jouer au Festival WOMADqu’il a contribué à fonder en 1985, se souvient précisément de ce moment : « C’était le crépuscule et on sentait toute l’arène se charger du qawwali et de cette voix extraordinaire et envoûtante », écrit-il dans un courriel. Plus tard, en travaillant avec Khan, « j’ai été étonné de sa capacité à improviser de merveilleuses mélodies avec tous leurs pics et creux émotionnels », a-t-il ajouté. « Il n’était pas seulement un maître de la voix, mais un maître compositeur qui pouvait créer ces lignes classiques à la volée tout en conservant un grand sens de la composition dans son ensemble, telle qu’elle émergeait de l’éther pour la toute première fois. »