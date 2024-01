La voix de l’ancien Premier ministre emprisonné du Pakistan se libère grâce à l’IA

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan est en prison depuis août dernier, mais cela ne l’a pas empêché de s’adresser à ses partisans à l’approche des élections générales du 8 février.

Samedi, il s’est adressé à la convention virtuelle de son parti en utilisant l’intelligence artificielle pour la deuxième fois depuis décembre. Une voix générée par l’IA ressemblant à Khan a lu les mots qu’il avait dictés à son personnel en visite.

Le parti de Khan, le Pakistan Tehreek-e Insaf (PTI), a recours aux rassemblements virtuels car il lui est interdit, sans justification légale, de se réunir en personne.

Khan et le PTI font donc d’une pierre deux coups en utilisant les technologies numériques pour surmonter la répression de l’État.

L’État pakistanais, en réponse, redouble de répression numérique. Il fermer l’accès aux médias sociaux dans tout le pays samedi, comme il l’a fait à plusieurs reprises pour entraver l’accès local aux événements en ligne du PTI.

Le spectre de Khan

Le gouvernement militaire de facto du Pakistan demeure profondément précaire à l’approche des élections générales du mois prochain. Il a jeté l’évier de la cuisine sur Khan et son parti – arrestations, tentatives d’assassinat, sextorsion, et plus encore – pour constater que la popularité de l’ancien joueur de cricket reste vertigineuse. L’armée pakistanaise, autrefois partenaire de Khan, a du mal à remettre ce génie dans la bouteille.

Les opposants politiques de Khan sont également inquiets. Gharidah Farooqi, une journaliste proche des ennemis de Khan, interviewé plus de deux douzaines d’électeurs potentiels dans les rues de Sialkot – autrefois bastion de la Ligue musulmane pakistanaise-Nawaz (PML-N). Pratiquement tout le monde a déclaré qu’il voterait pour le PTI.

Leurs raisons sont nombreuses, mais largement centrées sur la personnalité de Khan et la conviction que l’ancien joueur de cricket et philanthrope est « sincère ». Beaucoup ont souligné le programme de santé universelle lancé par Khan, connu sous le nom de Sehat Card. Un électeur particulièrement motivé a déclaré : « Je voterai pour Imran Khan. Celui qui veut m’arrêter peut m’arrêter. Un autre homme qui a l’intention de voter pour Khan a déclaré : « C’est un homme digne de confiance. Le reste sont des fraudes malhonnêtes. Ils ont détruit le Pakistan.

Certains ont également souligné la politique étrangère de Khan et son rôle de leader mondial. Et c’est une note que Khan a soulignée à plusieurs reprises dans son discours virtuel de samedi. Il a déclaré que sa chute politique avait commencé « lorsque l’establishment militaire s’est agité » avec sa « pression en faveur d’une politique étrangère indépendante » et son « refus de fournir des bases » aux États-Unis. Khan a déclaré : « J’étais catégorique sur le fait que nous serions les amis de tous, mais nous ne serions les mandataires de personne pour les guerres. »

Khan a également parlé de ses efforts pour rassembler les pays musulmans en guerre et promouvoir des solutions négociées aux conflits comme celui en Afghanistan.

Concernant l’avenir de son propre pays, Khan a déclaré que le Pakistan a besoin d’un « gouvernement démocratique fort, véritablement représentatif » et « d’un cadre démocratique régi par [the] l’État de droit et notre constitution.

Alors que le symbole de Khan, la colère du public face au statu quo et la base de soutien motivée et experte en technologie de Khan maintiennent la flamme de son parti vivante, le vote du mois prochain pourrait très bien être un référendum sur le type de Pakistan que souhaite le peuple.