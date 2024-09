La voix de James Earl Jones a marqué l’histoire du baseball et au-delà

James Earl Jones, décédé lundi à l’âge de 93 ans, restera dans la mémoire des puristes du baseball pour les paroles émouvantes et touchantes qu’il a prononcées dans le film « Le Champ des rêves » de 1989.

Dans le rôle d’un écrivain fictif nommé Terence Mann, Jones s’adresse en théorie à Ray Kinsella, joué par Kevin Costner. Mais en réalité, il s’adresse à tous ceux qui se demandent depuis longtemps ce qu’il est advenu des cartes de baseball qu’ils collectionnaient en grandissant. Il s’adresse à tous ceux qui se demandent ce que Babe Ruth aurait frappé aujourd’hui, ou ce qu’aurait frappé Shohei Ohtani hier. Il s’adresse à tous ceux qui ont déjà porté un gant de baseball à leur nez juste pour sentir le cuir.

Nous savons que c’est vrai en partie grâce à la mise en scène. Mann fait face à la caméra alors qu’il se tient au bord d’un terrain de baseball creusé dans un champ de maïs de l’Iowa. Mais la vraie magie vient de Jones, qui utilise sa voix de baryton riche de telle manière que nous avons envie d’aller dehors et de construire un terrain de baseball :

La seule constante au fil des ans, Ray, c’est le baseball. L’Amérique a roulé comme une armée de rouleaux compresseurs. Elle a été effacée comme un tableau noir, reconstruite et effacée à nouveau. Mais le baseball a marqué le temps. Ce terrain, ce jeu, c’est une partie de notre passé, Ray. Il nous rappelle tout ce qui était bon autrefois, et ce qui pourrait l’être à nouveau.

Ces mots sont devenus un hymne de baseball sans musique, de la même manière que Jones, accompagné par la chorale de l’Université Morgan State, a récité « The Star Spangled Banner » avant le début du match des étoiles de 1993 à Oriole Park à Camden Yards.

Et pourtant, Jones n’était pas un grand fan de baseball. Et il n’est pas tombé éperdument amoureux de ce sport après avoir joué dans des films sur le baseball comme « The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings » (1976) et « The Sandlot » (1993), ainsi que dans « Field of Dreams » réalisé par Phil Alden Robinson.

Mais Marlon Brando n’était pas non plus un chef de la mafia avant « Le Parrain », ni Margaret Hamilton une sorcière, méchante ou non, avant « Le Magicien d’Oz ». Ce que nous voyons de Jones dans « Le Champ des rêves » est un acteur qui a tiré tous les leviers et poulies dramatiques nécessaires en lui pour devenir un fan de baseball, ou, dans mon cas, le genre de fan de baseball dont je me souviens quand j’étais enfant et que je grandissais à seulement trois kilomètres de Fenway Park.

Dans la scène où Kinsella a réussi à convaincre Mann d’assister à un match des Red Sox de Boston à Fenway, on voit Jones regarder l’action d’une manière qui m’a sauté aux yeux la première fois que j’ai regardé « Field of Dreams ». Alors que Kinsella, joué par Costner, est occupé à noter le nom de « Moonlight Graham » sur sa feuille de match, Terence Mann, joué par Jones, nous montre un regard sérieux mêlé d’une pointe de sérénité alors qu’il regarde le match. À une époque où les téléphones portables n’existaient pas, où les vagues n’existaient pas, où les terrasses à bières n’existaient pas, où les musiciens se promenaient dans les bars, c’est ainsi que les gens regardaient le baseball. C’est une chose si insignifiante, mais Jones l’a compris.

Oui, c’est l’exhortation « les gens viendront » sur le terrain de baseball de Dyersville, dans l’Iowa, qui a transformé Jones en une icône du baseball. Mais c’est ce qui se passe juste avant le discours qui m’a donné envie de me lever et d’applaudir la première fois que j’ai vu « Field of Dreams ». Alors que le beau-frère de Kinsella (joué par Timothy Busfield, qui se trouve être un vrai fan de baseball) entre en scène pour annoncer que Ray est en faillite et doit vendre la ferme, on voit Mann avec un exemplaire de « L’encyclopédie du baseball ». Avant Internet, c’était la bible du baseball. Et Mann le traite comme tel. Il l’a sur ses genoux, ouvert, peut-être sur la page révélant les statistiques de toute une vie de Shoeless Joe Jackson, Eddie Cicotte, Buck Weaver ou n’importe lequel de ces fantômes du baseball sur le terrain.

Larry Cancro, vice-président senior des Red Sox, qui travaille dans le domaine du marketing depuis près de quatre décennies, a été touché par cette histoire. Il a raconté qu’il avait environ 10 ans et que sa famille était venue rendre visite à des proches à Melrose, dans le Massachusetts. « J’étais assis là avec mes trois sœurs, raconte-t-il, et le cousin de mon père avait un exemplaire de l’Encyclopédie du baseball. C’était la première fois que j’en voyais un. J’ai donc commencé à le feuilleter. Au cours des années suivantes, j’ai fini par en acheter plusieurs exemplaires. Dans cette scène de « Field of Dreams », on voit James Earl Jones, tenant fièrement un exemplaire. Seul un vrai fan de baseball est assis là à feuilleter l’Encyclopédie du baseball. »

Cancro a contribué à la réalisation de la scène du Fenway Park dans « Field of Dreams », tournée alors que les Red Sox étaient en déplacement. Costner et Jones sont assis dans la loge 157, rangée PP, sièges 1 et 2.

Cancro est heureux de signaler que les deux acteurs ont été « courtois et amicaux » envers tous les employés des Red Sox qui ont participé au tournage. Mieux encore, Cancro se souvient du lien qui s’est formé entre Jones et feu Joe Mooney, le gardien de longue date du Fenway Park qui était l’un de ces vieux grincheux qui avaient tendance à se montrer distants envers les étrangers. Il pouvait également faire preuve d’un désintérêt exagéré lorsqu’il avait affaire à des célébrités qu’il percevait comme n’étant pas de vrais fans, ou ne connaissant pas l’histoire du Fenway Park, ou les deux.

« Joe agissait de la même manière que si vous étiez là pour vous mettre en valeur ou pour faire la une des journaux, il ne voulait rien avoir à faire avec vous », a déclaré Cancro. « Joe était un type sympa, bien sûr, s’il vous connaissait. Mais lui et James Earl Jones s’entendaient vraiment bien. Kevin Costner aussi. Mais avec James Earl Jones, ils riaient et s’amusaient bien. Joe l’aimait bien, c’est tout ce que vous devez savoir sur James Earl Jones à Fenway Park. »

Maintenant, il y a sont Les puristes du baseball qui ont des problèmes avec « Field of Dreams ». Il y a Shoeless Joe Jackson, joué par Ray Liotta, qui frappe de la main droite (Shoeless Joe était un frappeur gaucher). Il y a Kinsella qui conduit son bus Volkswagen dans le mauvais sens sur Lansdowne Street, derrière Fenway Park. Mais on ne peut nier ce que Jones a apporté à la production, de son hymne parlé au baseball à son interprétation très crédible de Terence Mann, qui, comme on l’apprend, a grandi en aimant le jeu et en rêvant de jouer aux côtés de Jackie Robinson à Ebbets Field.

ALLER PLUS LOIN « Une constante au fil des ans » ? Le discours « Le champ des rêves » célèbre 2020

Comme Jones le disait souvent, il se considérait davantage comme un acteur de théâtre que de cinéma. Il a remporté trois Tony Awards. « Champ de rêves » n’est pas non plus son rôle le plus célèbre au cinéma. Le fait d’avoir prêté sa voix à Dark Vador dans les films « Star Wars » met un terme à cette discussion. En termes de distinctions, il a reçu un Oscar d’honneur en 2011 et a été nommé pour le prix du meilleur acteur pour « Le Grand Espoir Blanc » (1970).

Il a remporté des Primetime Emmy Awards pour Heat Wave (1990) et Gabriel’s Fire (1991), un Daytime Emmy pour Summer’s End (2000) et un Grammy Award pour le meilleur spoken word dans Great American Documents (2000). Avec ses trois Tony Awards — The Great White Hope (1969), Fences (1987) et un Lifetime Achievement Award (2017) — et son Oscar d’honneur, il fait partie des rares acteurs à avoir obtenu le statut EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Dans Fences, il joue le rôle de Troy, un ancien joueur de baseball des Negro Leagues. Parmi ses autres rôles notables au cinéma, citons « Un Prince à New York » (1988), « Claudine » (1974), « Pleure, le pays bien-aimé » (1995) et la voix de Mufasa dans « Le Roi Lion » (1994).

Et pourtant dans une interview pour « Field of Dreams à 25 ans », il a qualifié le film de « l’un des rares films que j’ai fait et que j’apprécie vraiment ».

En repensant au film, Jones a déclaré : « La magie peut se produire si vous la laissez se produire et ne la forcez pas. Et c’était le choix de Phil Robinson (le réalisateur) pour « Le champ des rêves ». »

On pourrait en dire autant de son interprétation de Terence Mann. Il a laissé faire, il n’a pas forcé. Ce faisant, sa voix marque le temps.

(Photo : Kevin Winter / Getty Images pour l’American Film Institute)