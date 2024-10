La voix de Dragon Ball Z, célèbre pour « Découvrez la prochaine fois », est décédée

Gilbert Auchinleck, plus connu sous le nom de Doc Harris, l’homme dont la narration dans la version anglaise de Dragon Ball Z a a atteint le statut de mème emblématique au fil des décenniesest décédé à l’âge de 76 ans. La nouvelle de son décès a été publiée pour la première fois par Dialogues diffusésqui rapportait que Harris était décédé le samedi 5 octobre des suites d’une « intervention chirurgicale mineure » en septembre.

Harris a travaillé à la radio canadienne dès les années 60, mais aujourd’hui, la plupart des gens le connaissent probablement pour son travail dans des séries animées, ayant joué Grogar dans Mon petit poneyGolem dans Éleveur de monstreset peut-être le plus célèbre, servant de narrateur dans Dragon Ball Z. Même si vous n’avez jamais regardé l’anime emblématique, vous avez probablement entendu le travail de Harris sur la série, car la phrase « découvrez-le dans le prochain épisode de Dragon Ball Z» ou une variante est devenue une blague de longue date sur Internet.

Funimation / Bryan Z

Harris a raconté la série pendant plus de 223 épisodes entre 1996 et 2003, bien que ce rôle ait finalement été attribué à Kyle Hebert, qui interprète Gohan dans l’anime. Le point de vue d’Hébert sur le narrateur est presque identique à la prestation tonitruante et gutturale de Harris, donc même s’il a quitté la franchise depuis 20 ans, son impact peut encore être ressenti dans les doublages plus récents de la série. Malheureusement, Jōji Yanami, le narrateur de la version japonaise de la série jusqu’à sa retraite en 2015, est décédé en 2021.

Harris n’est pas la seule perte Dragon Ball la franchise a dû perdurer en 2024, en tant que créateur de la série Akira Toriyama est décédé en mars. Ses dernières œuvres posthumes comprenaient le Terre de sable RPG lancé en avril, et le prochain anime Dragon Ball Daima. Avec le Dragon Ball La franchise est toujours un pilier culturel à ce jour, il est facile d’oublier qu’elle approche de sa 40e année, jusqu’à ce que nous recevions des nouvelles comme celle-ci. Le temps passe.