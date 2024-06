La voix de ChatGPT ressemble beaucoup à celle de Scarlett Johnasson, selon une analyse de laboratoire : NPR

basculer la légende ANGELA WEISS/AFP via Getty Images/AFP

La voix de l’actrice Scarlett Johansson présente une ressemblance frappante avec celle de l’assistant personnel « Sky » d’OpenAI, selon une analyse d’un laboratoire d’intelligence artificielle menée par des chercheurs de l’Arizona State University.

À la demande de NPR, des experts en médecine légale du laboratoire de parole de l’université ont comparé la voix et les modèles de parole de la célèbre actrice à ceux de Sky à l’aide de modèles d’IA développés pour évaluer la similitude des voix entre elles.

Les chercheurs ont mesuré Sky, sur la base de l’audio des démos OpenAI livrées la semaine dernière, par rapport aux voix d’environ 600 actrices professionnelles. Ils ont constaté que la voix de Johansson ressemble plus à celle de Sky qu’à celle de 98 % des autres actrices.

Pourtant, elle n’a pas toujours été la plus performante parmi les multiples modèles d’IA qui scannaient la voix de Sky.

Les chercheurs ont découvert que Sky rappelait également d’autres stars hollywoodiennes, dont Anne Hathaway et Keri Russell. L’analyse de Sky a souvent évalué Hathaway et Russell comme étant encore plus similaires à l’IA que Johansson.

L’étude en laboratoire montre que les voix de Sky et Johansson ont des points communs indéniables – ce que de nombreux auditeurs croyaient, et qui peut maintenant être étayé par des preuves statistiques, selon Visar Berisha, informaticien de l’Arizona State University, qui a dirigé l’analyse vocale au Collège de l’école. Solutions de santé et Collège d’ingénierie.

« Notre analyse montre que les deux voix sont similaires mais probablement pas identiques », a déclaré Berisha.

Berisha a déclaré que si l’étude analysait une vaste gamme de caractéristiques vocales subtiles, elle se concentrait également sur plusieurs dimensions particulières de chaque voix et mettait en évidence certaines différences.

La voix de Sky a un ton légèrement plus aigu que celle de Johannson ; la voix de Sky a tendance à être plus expressive que celle de Johannson dans le film Son, et bien plus expressive que la voix normale de Johannson ; et la voix de Johannson est légèrement plus haletante que celle de Sky.

Mais dans l’ensemble, les deux voix présentent des parallèles distincts.

Les chercheurs ont également analysé les voix pour déterminer les « voies vocales » probables, ou la taille des voies de la gorge, de la bouche et du nez qui produiraient une voix particulière, et Sky et Johansson avaient des longueurs de voies identiques, ont-ils découvert.

OpenAI et un porte-parole de Johannson ont refusé de commenter les résultats du laboratoire.

Conception délibérée ou coïncidence ?

Dans la semaine qui a suivi l’accusation de Johansson contre OpenAI d’avoir copié sa voix dans sa dernière version de ChatGPT, une discussion a éclaté sur les intentions de l’influente entreprise technologique et sur la question de savoir si la voix de l’IA en question était le produit d’une conception délibérée ou d’une coïncidence.

Alors que le débat faisait rage, OpenAI a suspendu sa voix Sky, qui était l’une des cinq options vocales possibles dans le cadre de la dernière version de ChatGPT.

OpenAI maintient que Sky n’a pas été créé en pensant à Johansson, affirmant qu’il n’a jamais été destiné à imiter la célèbre actrice.

« Ce n’est pas sa voix. Ce n’est pas censé l’être. Je suis désolé pour la confusion. De toute évidence, vous le pensez », Altman dit lors d’une conférence cette semaine. Il a déclaré que la question de savoir si une voix est vraiment similaire à une autre sera toujours un sujet de débat.

Johansson, pour sa part, est indigné par cette similitude. Elle a déclaré qu’Altman l’avait contactée à deux reprises pour tenter d’obtenir une licence pour sa voix pour ChatGPT. Elle a décidé de ne pas le faire.

Lorsque les assistants personnels mis à jour de la société ont été dévoilés, elle a déclaré qu’elle avait été choquée de voir à quel point la voix de Sky ressemblait « étrangement » à la sienne.

Altman lui-même a intensifié les spéculations le jour de la sortie en publiant sur X un mot, « elle », le nom du film de science-fiction romantique de 2013 dans lequel un homme solitaire tombe amoureux d’un système d’exploitation informatique superintelligent exprimé par Johansson. .

OpenAI affirme avoir embauché une comédienne pour l’aider à développer la voix de Sky des mois avant qu’Altman ne commence à contacter Johannson, qui était le premier à le faire. signalé par le Washington Post.

OpenAI n’a pas voulu identifier publiquement l’actrice, invoquant sa vie privée et les risques potentiels pour sa sécurité.

Altman, l’année dernière, dit Sonmettant en vedette Johansson, était son film préféré sur l’IA, complimentant le film pour son caractère « prophétique » sur la façon dont les chatbots conversationnels d’IA fonctionneraient un jour dans la vie des gens.

On ne sait toujours pas si Altman a déjà dit en privé à l’équipe qui a dirigé le casting de la voix de Sky que Johansson devrait être une source d’inspiration.

OpenAI dit qu’Altman ne suivait pas de près le processus de casting. La société affirme qu’il s’en est remis à Mira Murati, directrice de la technologie d’OpenAI, qui a déclaré à NPR qu’elle ne savait même pas à quoi ressemblait Johannson jusqu’à ce que les gens comparent Sky à l’actrice.

Mais Johansson a déclaré que lorsque Altman l’avait interrogé sur la possibilité d’obtenir une licence pour sa voix, il l’avait présenté comme un moyen de rendre le robot conversationnel de pointe « réconfortant pour les personnes » qui se méfient peut-être des services d’IA qui se comportent comme des humains. deux jours avant le lancement public du nouvel assistant personnel, a déclaré Johansson.

« Après mûre réflexion et pour des raisons personnelles, j’ai décliné l’offre », a-t-elle déclaré.