La voiture volante AirCar avec moteur BMW vole entre les aéroports de Slovaquie

Un prototype de voiture volante a effectué un vol de 35 minutes entre deux aéroports de Slovaquie.

L’avion hybride voiture-avion, AirCar, prend deux minutes et 15 secondes pour se transformer de voiture en avion, selon la BBC.

Il est équipé d’un moteur BMW, fonctionne au carburant ordinaire de la pompe à essence et a enregistré 40 heures de vol. Stefan Klein a créé l’avion et a déclaré qu’il pouvait parcourir jusqu’à 600 milles à environ 8 200 pieds.

Klein a lui-même testé l’avion, volant en ville pour que les journalistes et les résidents puissent le regarder. Mais l’avion n’est pas encore prêt à quitter votre allée. Il ne peut pas décoller et atterrir verticalement et nécessite une piste.

L’avion peut atteindre environ 106 mph et est décrit comme un trajet « agréable » et « normal » selon Klein. Klein a déclaré que l’avion avait pris deux ans à construire et environ 2,3 millions de dollars.

Anton Zajac, conseiller et investisseur de Klein Vision, a déclaré à la BBC que la société espère attirer un petit pourcentage des ventes mondiales de compagnies aériennes ou de taxis.

« Il y a environ 40 000 commandes d’avions rien qu’aux États-Unis », a déclaré Zajac. « Si nous convertissons 5% de ceux-ci, pour changer l’avion pour la voiture volante – nous avons un marché énorme.

Stephen Wright, chercheur principal en avionique et aéronautique à l’Université de l’Ouest de l’Angleterre, a déclaré que l’AirCar lui rappelait « l’enfant chéri d’une Bugatti Veyron et d’un Cesna 172 ».

Bien qu’il admette que l’avion a l’air « vraiment cool », il a des questions sur la certification de l’avion.

« Tout le monde peut fabriquer un avion, mais l’astuce consiste à en fabriquer un qui vole et vole et vole pendant le gros d’un million d’heures, avec une personne à bord, sans incident », a déclaré Wright à la BBC. « J’ai hâte de voir le morceau de papier qui dit que c’est sûr à voler et à vendre en toute sécurité. »

