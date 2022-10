La voiture solaire Sono Sion arrive aux États-Unis, voici ce qu’elle fera

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Le constructeur automobile allemand Sono dit son Voiture électrique solaire de Sion viendra aux États-Unis, suscitant de nombreuses questions sur ce que les voitures solaires peuvent faire. J’ai vérifié un Sion en personne lors de sa première tournée aux États-Unis et j’ai trouvé que les réponses sont plus nuancées qu’avec une Tesla à grosse batterie ou une Hyundai Ioniq5 qui a une charge solaire triviale.

Portée et d’où elle vient

Le Sion promet une autonomie de 190 milles sur une charge, mais ce n’est pas toute l’autonomie solaire : le soleil peut représenter environ 5 400 milles par an, ce qui représente en moyenne 70 à 150 milles par semaine ou 10 à 20 milles par jour. C’est moins que de nombreux Américains conduisent et même cette quantité de portée solaire ne serait pas répartie uniformément sur tous les jours en raison de la météo, de la saisonnalité et de l’endroit où vous vous garez, l’équivalent de la voiture solaire de placer soigneusement l’énergie solaire sur le toit pour la viabilité. Lorsque la voiture arrivera aux États-Unis, elle disposera d’une fonction de position solaire dans son application pour prédire le montant de la charge que vous obtiendrez dans une place de stationnement donnée.

Moteurs Sono



Pour la plupart des conducteurs, le solaire sera une solution gratuite et entièrement verte donateur à la charge enfichable conventionnelle, pas une obviation de celle-ci. Cependant, si vous ne conduisez que des trajets très locaux – ou si vous leur consacrez cette voiture tout en utilisant une autre voiture pour une conduite plus longue – cette voiture pourrait avoir un rôle important dans votre empreinte de transport.

Comment fonctionne le Sion

La Sion est recouverte de panneaux solaires, non seulement sur le toit comme quelques autres voitures en ont déjà, mais aussi sur le capot et les côtés de la voiture. Les panneaux solaires ne sont pas collés sur la carrosserie métallique existante, mais intégrés dans ses panneaux de carrosserie en polymère anti-bosse. En conséquence, la voiture ne peut pas avoir un travail de peinture brillant ou une gamme de couleurs, mais Sono dit que les modèles de production auront au moins une teinte uniforme de gris-noir mat, ce qui se trouve être un look à la mode ces jours-ci.

Moteurs Sono



La carrosserie solaire alimente une batterie lithium-ion phosphate de 54 kWh de taille assez moyenne dont la chimie est particulièrement apte à gérer de nombreux cycles de charge et de décharge. La puissance stockée va à un moteur de 163 chevaux qui entraîne les roues avant pour déplacer la voiture de 3 800 livres.

Ignorer la technologie solaire

Le Sion peut charger à 80% de ses 190 miles d’autonomie en environ 30 minutes sur un chargeur rapide CC et en quelques heures via une connexion de niveau 2 – toutes les variétés de jardin que l’on voit dans la plupart des véhicules électriques. Vous pourriez posséder cette voiture et ne jamais vous soucier de sa technologie solaire, ce qui peut sembler étrange jusqu’à ce que vous réalisiez que son PDSF promis de 25 000 $ en ferait l’un des moyens les moins chers d’entrer dans un VE, point final. Il ne sera pas admissible à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ en raison de son assemblage à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Autres astuces

Sono vante la capacité du Sion à puissance de sortie à votre domicile lors d’une panne d’électricité qui n’est pas inconnu dans les véhicules électriques mais est plus intéressant à partir d’une voiture qui coûte à peu près le même prix que l’installation moyenne d’une batterie domestique, mettant en place un argument potentiel selon lequel le Sion représente un système de secours domestique gratuit ou une voiture électrique gratuite, selon la façon dont vous le regardez.

Moteurs Sono



Le Sion dispose également d’une connectivité qui permet de le partager avec d’autres sans clé, ce qui vous rapporte un peu d’argent lorsque vous ne conduisez pas. Je doute de l’attrait de tels programmes sur le marché américain, mais cela coûte probablement relativement peu à Sono de l’activer dans leurs voitures ici et cela rend le partage avec les membres de la famille un peu plus pratique.

Moteurs Sono



Que faire de cette voiture solaire

C’est un peu une énigme : les conducteurs dans les zones fortement urbanisées pourraient être en mesure de faire toute leur conduite dans la plage solaire de la voiture, mais ils seraient également les conducteurs avec l’accès le plus compromis à la lumière du soleil, en raison des canyons en béton et des parkings. La capacité de partage de la voiture peut créer une utilisation quotidienne élevée, un Saint Graal pour toute l’efficacité future du véhicule, mais cela pourrait reléguer l’autonomie solaire limitée de la voiture à une note de bas de page de son utilisation hebdomadaire.

La Sono Sion est une voiture à surveiller sur son chemin vers la disponibilité aux États-Unis. Son histoire solaire n’est pas un slam dunk pour la plupart des conducteurs américains, mais son prix bas promis et sa capacité d’alimentation à domicile ont transformé l’ensemble du véhicule en quelque chose de plus convaincant qu’une simple voiture solaire. C’est aussi une étape intéressante vers le Saint Graal de l’adoption des VÉ : lorsque le stationnement équivaut à la recharge.