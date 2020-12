Cyberpunk 2077 est enfin sorti, répondant enfin à un certain nombre de questions que le battage médiatique considérable autour du jeu avait généré. Maintenant, lors des Game Awards 2020 d’hier soir, l’équipe de Forza Horizon a fait une annonce officielle qui vous donnera la chance de conduire autour de Forza-town dans la Quadra V-Tech – la voiture emblématique de Cyberpunk 2077 qui a figuré dans un certain nombre de ses remorques jusqu’à présent.

Officiellement appelée la Quadra Turbo-R à l’heure actuelle, la voiture a déjà reçu un battage médiatique considérable de la culture pop, avec des passionnés et des observateurs fervents notant à quel point la Quadra V-Tech est une interprétation intéressante du design de supercar classique des années 80 fusionné avec ce que la vie peut être dans les années 2050 et au-delà. La voiture serait équipée d’un moteur V10 et d’une configuration à propulsion arrière sans pare-chocs arrière protégeant son collecteur d’échappement et ses canaux d’admission d’air. Il est rapporté qu’il fonctionne avec de l’alcool synthétique, comme indiqué dans Cyberpunk fandom.

Les joueurs de Forza Horizon 4, le jeu de course exclusif sur consoles Xbox, peuvent obtenir le Quadra V-Tech sur leurs comptes de jeu à partir d’aujourd’hui, le 11 décembre. On ne sait pas si le crossover Cyberpunk 2077 et Forza Horizon sera un crossover chronométré, ou si la voiture sera également conservée sur Forza après un laps de temps limité.

Depuis son lancement, Cyberpunk 2077 a reçu des critiques généralement positives, ce qui n’est pas toujours le cas pour les jeux aussi en vogue que celui-ci. Néanmoins, le premier jour du jeu a vu un certain nombre de plaintes concernant des problèmes techniques dans Cyberpunk 2077 qui ont affecté son gameplay et sa jouabilité sur des plates-formes telles que la Sony PlayStation 4 et la Xbox One. Cyberpunk 2077 est également disponible sur PC et est également une fonctionnalité des consoles Sony PS5 et Xbox Series X / Series S.