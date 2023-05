La voiture Mercedes ‘A Nasty Piece of Work’ explose Toto Wolff

Furieux, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a qualifié la voiture de son équipe de « mauvais travail » et a exprimé sa frustration face au manque d’améliorations apportées au véhicule au cours de l’année écoulée.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a terminé 13e des qualifications samedi au Grand Prix de Miami et George Russell s’est hissé de justesse à la sixième place sur la grille alors que Mercedes n’a de nouveau pas réussi à suivre le rythme du dominant Red Bull.

Les deux pilotes Mercedes ont eu du mal avec leur voiture dans les conditions délicates de la piste refaite à Miami.

Sergio Perez de Red Bull a la pole position avant la course de dimanche et ajoutant au malheur de Mercedes, Fernando Alonso, dans l’Aston Martin, avec un moteur Mercedes, a terminé deuxième plus rapide.

Wolff n’était certainement pas d’humeur à considérer la position de Russell sur la grille comme positive.

« Je ne prends aucun plaisir à terminer sixième. C’est le manque de compréhension de ce que c’est, qui fait de cette voiture un si mauvais travail », a-t-il déclaré.

« La voiture n’est pas une belle voiture, pas une bonne voiture », a déclaré Wolff.

«Je dirais que la performance est vraiment mauvaise, et pour George et Lewis, c’est vraiment allé au sud. On pouvait voir dans le premier secteur que la voiture n’était vraiment pas là.

« Quand les choses tournent mal, elles s’aggravent et cela s’est produit pour lui (Hamilton) et pour nous tous en tant qu’équipe », a-t-il déclaré.

L’année dernière, la Mercedes a eu du mal à rebondir à Miami, mais Wolff a déclaré qu’il s’attendait à plus d’améliorations par rapport au travail de l’année dernière.

« C’est pire que je ne le pensais, nous avons eu 12 mois depuis notre dernière visite à Miami et la voiture est légèrement meilleure.

« Peut-être qu’il ne rebondit pas dans la ligne droite, mais c’est la seule chose qui soit meilleure que l’an dernier. La voiture n’est pas assez rapide et nous ne comprenons pas pourquoi. Ce n’est tout simplement pas acceptable », a-t-il déclaré.

Hamilton a déclaré que les problèmes de la voiture lui avaient rendu difficile la tâche de se hisser au premier rang.

« C’était une séance difficile. Nous ne sommes pas si rapides donc nous avions vraiment besoin de tours parfaits mais c’était difficile d’avoir un rythme, au début j’ai eu ce problème avec la voiture qui ralentissait dans le dernier virage », a poursuivi Hamilton.

« La dernière manche, j’étais le dernier du peloton et j’essayais de faire entrer la température dans les pneus. J’étais à l’arrière de la file d’attente et tout le monde a ralenti dans le dernier virage et j’ai perdu toutes les températures et je n’ai pas pu faire le tour », a-t-il déclaré.

Russell a déclaré que sa sixième position était un « résultat flatteur » et que même si la course de dimanche était la priorité, l’équipe devait regarder plus loin.

« Nous nous concentrerons sur demain, mais nous devons penser à la situation dans son ensemble et à la manière dont nous allons amener le combat aux gars au sommet », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)