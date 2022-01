La voiture d’une députée touchée par des coups de feu

Cori Bush (D-Missouri) n’était pas dans la voiture lorsqu’elle a été touchée par des balles à Saint-Louis

La députée Cori Bush de Saint-Louis a confirmé qu’un véhicule lui appartenant avait été touché par des coups de feu. Elle n’était pas à l’intérieur de la voiture à ce moment-là et n’a pas été blessée, a déclaré son bureau aux médias locaux.

« Comme beaucoup trop d’entre nous à Saint-Louis, la violence armée n’est que trop familière », Bush a déclaré dans une déclaration à KDSK-TV, qui a d’abord rendu compte de l’incident jeudi. « Heureusement, personne n’a été blessé. Mais tout acte de violence armée secoue votre âme.

La fusillade elle-même a eu lieu samedi dernier, a rapporté KDSK citant une source anonyme décrite comme proche de la députée. La même source a déclaré que quelqu’un avait trafiqué les poignées de porte d’autres voitures, mais qu’il n’y avait aucune preuve que Bush était spécifiquement ciblé.

« Personne ne devrait avoir à craindre pour sa sécurité ici à Saint-Louis et c’est exactement pourquoi notre mouvement travaille chaque jour pour investir dans nos communautés, éradiquer les causes profondes de la violence armée et assurer la sécurité de chaque quartier », dit la déclaration de la députée.

Lire la suite Une députée américaine victime d’un détournement de voiture sous la menace d’une arme

La nouvelle de l’incident avec le véhicule de Bush survient un jour après que deux policiers de Saint-Louis ont été abattus à Ferguson, à proximité. L’un d’eux est dans un état critique, ont rapporté les médias locaux. La fusillade s’est produite alors qu’ils s’approchaient d’une voiture qu’ils croyaient être liée à un homicide à proximité. Quatre suspects qui se trouvaient à l’intérieur de ce véhicule ont été arrêtés.

Bush est un activiste franc de Black Lives Matter qui s’est impliqué pour la première fois dans la politique lors des émeutes de Ferguson en 2014 à la suite de la fusillade par la police de l’adolescent afro-américain Michael Brown. Lors de la campagne primaire de 2020, avec le soutien des démocrates progressistes, elle a battu le représentant sortant William Lacy Clay Jr., mettant fin à la course de 52 ans de la famille Clay à représenter le district fortement démocrate.

À son arrivée au Congrès, Bush a rejoint le « Squad » progressiste et a commencé à défendre un programme radical de justice sociale, y compris le financement de la police.

« Vous préférez que je meure ? a-t-elle demandé aux journalistes en août 2021, lorsqu’elle a été confrontée à l’idée de dépenser l’argent des contribuables pour la sécurité privée. «Je dois être ici pour faire le travail, alors aspirez-le – et le financement de la police doit avoir lieu. Nous devons définancer la police.