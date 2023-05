La voiture d’un écrivain pro-Kremlin explose en Russie, tuant le conducteur

Un écrivain russe favorable au Kremlin a été pris dans l’explosion d’un véhicule samedi.

Zakhar Prilepine, éminent romancier et partisan du gouvernement russe, a été blessé dans l’explosion. Le conducteur du véhicule a été tué.

LA FILLE DU MEILLEUR ALLIÉ DE POUTINE ALEXANDER DUGIN, QUI A POUSSÉ POUR L’INVASION DE L’UKRAINE, TUÉE PAR UN attentat à la voiture piégée À L’EXTÉRIEUR DE MOSCOU

L’incident violent a eu lieu à Nizhny Novgorod, à 250 miles à l’est de Moscou.

Prilepine est le troisième grand partisan du Kremlin à avoir été pris dans une explosion depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

UN BLOGUEUR MILITAIRE PRO-RUSSE TUÉ À ST. EXPLOSION DU CAFÉ DE PETERSBOURG : RAPPORTS

Daria Dugina, la fille d’Alexander Dugin, un allié de Le président russe Vladimir Poutine et stratège derrière l’effort de guerre en cours de la Russie en Ukraine, a été tué lorsqu’une bombe qui lui était destinée a explosé dans leur véhicule, a rapporté l’agence de presse russe TASS.

Dugina, 29 ans, quittait un festival de musique et de culture à l’extérieur de Moscou dans son SUV lorsque la bombe a explosé.

LA RUSSIE NOUS BLÂME POUR LA TENTATIVE D’ASSASSINAT ALLÉGUÉE PAR UN DRONE DE POUTINE, LA MAISON BLANCHE APPELLE LA RÉCLAMATION « LUDICROUS »

L’éminent blogueur militaire pro-russe Vladlen Tatarsky a été tué dans une explosion à Saint-Pétersbourg le mois dernier, selon les médias russes.

Tatarsky participait à un événement dans un café de la deuxième plus grande ville de Russie lorsqu’il a été tué. Les médias russes affirment qu’une femme lui avait offert une figurine lors de l’événement qui a explosé quelques minutes plus tard, le tuant et blessant 15 autres personnes.

Tatarsky était l’un des principaux partisans de l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

Lawrence Richard et Anders Hagstrom de Fox News ont contribué à ce rapport.