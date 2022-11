La voiture du pilote espagnol Dani Sordo détruite par un incendie à mi-course

Le pilote espagnol Dani Sordo et son copilote s’en sont sortis indemnes mais ont été contraints d’abandonner le Rallye du Japon après que leur voiture a été détruite par un incendie dramatique à mi-course vendredi.

Sordo a déclaré avoir senti une odeur d’essence et avoir vu du feu “s’approcher entre les sièges” de lui et de la Hyundai de Candido Carrera alors qu’ils abordaient la deuxième étape de la course le long d’une route boisée.

Sordo a arrêté la voiture et ils ont sauté et ont essayé d’éteindre l’incendie avec des extincteurs, mais il a rapidement englouti le véhicule et ne leur a laissé d’autre choix que de l’abandonner.

“Au bout de quelques minutes, ça a commencé à brûler, ça venait de l’arrière et on a essayé de l’éteindre, mais c’était absolument impossible”, a expliqué le pilote, qui a terminé trois fois sur le podium cette saison.

“Je suis désolé pour l’équipe – perdre une voiture comme celle-ci, c’est une mauvaise journée.”

L’étape a donc été signalée au drapeau rouge et la section suivante a été annulée.

La Britannique Elfyn Evans a pris la tête du classement général à l’issue de la deuxième journée.

Evans a remporté deux étapes du jour et a trois secondes d’avance sur le Belge Thierry Neuville.

Le nouveau champion du monde finlandais Kalle Rovanpera était à 5,1 secondes de la tête en troisième place.

“Celui-ci était assez bon avec l’adhérence”, a déclaré Rovanpera, après la deuxième de ses deux victoires d’étape de la journée.

« Sur les larges, ce n’est pas facile et nous avons lutté contre le sous-virage toute la journée, donc je n’avais pas toute confiance. »

L’octuple champion du monde Sébastien Ogier, vainqueur de l’étape d’ouverture de jeudi , a été contraint de changer un pneu dégonflé lors de la deuxième étape et a terminé la journée à 2min, 49.8sec du rythme.

“Notre course est déjà terminée”, a déclaré Ogier.

L’Irlande Craig Breen a abandonné après avoir percuté une barrière lors de la deuxième étape.

La dernière étape de la journée a été annulée en raison de dommages au parcours causés par la chute de Breen.

