La limousine de VLADIMIR Poutine aurait été attaquée lors d’une possible tentative d’assassinat alors que la guerre en Ukraine fait rage, affirment des initiés du Kremlin.

La voiture du tyran russe a été touchée par un “fort bruit” sur sa roue avant gauche suivi d’une “épaisse fumée”, selon des sources proches du dirigeant.

La voiture de Poutine aurait été attaquée lors d’une potentielle tentative d’assassinat Crédit : Alamy

La limousine de Poutine a été conduite en lieu sûr avec le président indemne – mais il y a eu plusieurs arrestations par son service de sécurité, affirme-t-on.

Il est rapporté que certains de ses gardes du corps ont disparu alors que des informations secrètes sur les mouvements de l’homme de 69 ans ont été compromises, selon la chaîne General GVR Telegram.

La chaîne anti-Kremlin affirme que Poutine retournait à sa résidence officielle dans un cortège leurre au milieu des craintes pour la sécurité.

Le convoi “de secours” était composé de cinq voitures blindées, avec Poutine dans la troisième, affirme-t-on.

On ne sait pas quand la tentative d’assassinat potentielle a eu lieu et il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat l’allégation.

La chaîne a déclaré: “Sur le chemin de la résidence, à quelques kilomètres de là, la première voiture d’escorte a été bloquée par une ambulance, [and] la deuxième voiture d’escorte a fait le tour sans s’arrêter [due to the] obstacle soudain, et pendant le détour de l’obstacle.”

Dans la voiture de Poutine, “une forte détonation retentit de la roue avant gauche suivie d’une épaisse fumée”, affirme-t-on.

Le général SVR a affirmé que la voiture de Poutine “malgré les problèmes de contrôle” s’était échappée de la scène de l’attaque pour atteindre la sécurité de la résidence.

Il a ajouté: “Par la suite, le corps d’un homme a été retrouvé au volant [the] ambulance, qui a bloqué la première voiture du cortège.

La chaîne a déclaré que les détails de l’attaque supposée étaient “classifiés”.

“Le chef des gardes du corps du président [service] et plusieurs autres personnes ont été suspendues et sont en garde à vue », a affirmé la chaîne, sans nommer personne.

«Un cercle restreint de personnes était au courant du mouvement du président dans ce cortège, et tous appartenaient au service de sécurité présidentiel.

« Après l’incident, trois d’entre eux ont disparu. C’étaient exactement les personnes qui étaient dans la première voiture du cortège.

« Leur sort est actuellement inconnu. La voiture sur laquelle ils roulaient a été retrouvée vide à quelques kilomètres de l’incident.

Cela survient quelques mois seulement après que l’Ukraine a affirmé que le président russe avait survécu à une tentative d’assassinat après avoir été attaqué lors d’un voyage.

Le chef du renseignement de la défense du pays, Kyrylo Budanov, a déclaré qu’il y avait eu une “tentative infructueuse” contre la vie de Poutine au début de la guerre contre l’Ukraine.