La voiture de sport hybride Chevy Corvette E-Ray commence à 104 000 $

DÉTROIT – General Motors’ La toute première Corvette “électrifiée” sera disponible plus tard cette année à partir de plus de 104 000 $, a annoncé mardi le constructeur automobile.

Le véhicule sera également à traction intégrale, une autre première pour la voiture de sport américaine par excellence.

Le constructeur automobile a déclaré que l’E-Ray, que GM a confirmé pour la première fois à CNBC l’année dernière, sera la Corvette de production la plus rapide de tous les temps. Il atteindra 0-60 mph en 2,5 secondes et un quart de mile en 10,5 secondes – similaire à certaines supercars et à la voiture de piste Corvette Z06 actuelle.