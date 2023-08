La voiture de Ryan Preece décolle et se retourne violemment dans l’épave effrayante de Daytona

DAYTONA BEACH, Floride — Ryan Preece est sorti de sa voiture mutilée et a été transporté à l’hôpital pour évaluation après près d’une douzaine de retournements dans une épave effrayante samedi soir au Daytona International Speedway.

Preece courait vers la 15e place lorsque sa voiture a tourné de côté avec Erik Jones sur son pare-chocs. Alors que la voiture de Preece passait d’une transition entre l’herbe et le trottoir sur le tronçon arrière, la voiture a décollé et s’est renversée sauvagement.

Alors qu’il descendait de la voiture par ses propres moyens, le pilote Stewart-Haas Racing s’est dirigé vers une civière pour s’allonger pour le trajet jusqu’au centre médical intérieur. Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour évaluation.

Preece a tweeté samedi soir :

« Si vous voulez devenir pilote de course, vous feriez mieux d’être dur… Je reviens », a déclaré Preece dans le tweet.

Vainqueur du championnat modifié en 2013, Preece, 32 ans, compte trois top-5 en carrière en 141 départs. Il est entré dans la finale de la saison régulière samedi au 24e rang du classement et avait besoin de gagner pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

« Je veux dire que j’espère le meilleur pour Preece », a déclaré le vainqueur de la course Chris Buescher. « C’est un bon ami à moi. J’ai reçu des mises à jour alors que nous étions sur le chemin de la victoire.

« On dirait qu’il tient bon, ce qui est logique : il a la tête un peu dure. J’espère certainement que tout ira pour le mieux. »

