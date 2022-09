La voiture de rallye Audi RS Q E-Tron E2 perd du poids et améliore son efficacité

L’Audi RS Q E-Tron est une voiture de course tout-terrain hybride sauvage, celui que nous avons réellement conduit – et apprécié, évidemment. Il a déjà fait ses preuves en course, mais Audi n’est pas prêt de se reposer sur ses lauriers, il est donc temps de jeter un coup d’œil à son successeur.

Il s’agit de l’Audi RS Q E-Tron E2, qui est assez gourmande. C’est aussi une machine assez impressionnante. Le principe général est le même : il s’agit d’une voiture de course hybride-électrique qui n’utilise que son moteur à essence à combustion interne pour charger une batterie qui alimente les moteurs électriques en jus. Mais il y a eu quelques changements majeurs sur le RS Q E-Tron E2 pour le rendre encore plus compétitif pour 2022 et 2023.

Pour commencer, la carrosserie de l’E-Tron E2 est entièrement nouvelle, élargissant le cockpit et ajustant l’aérodynamisme. Le centre de gravité du véhicule a également été abaissé pour de meilleures performances. Dans l’ensemble, l’E-Tron E2 produit environ 15 % de traînée en moins que son prédécesseur. Les housses de roue de secours ont également été simplifiées, ce qui facilite grandement la réparation d’une crevaison, et un nouveau jeu de roues Rotiform est apparemment beaucoup plus facile à ramasser et à déplacer.

Le groupe motopropulseur hybride de l’E-Tron E2 a également été retravaillé. Les contrôleurs de puissance ont été ajustés pour mieux rester dans les limites réglementaires, tandis que le système de climatisation a été rappelé, car il avait la possibilité de gel son liquide de refroidissement à cause de la force avec laquelle il a travaillé. À l’intérieur, les pilotes disposent d’un nouveau cockpit plus large avec des commandes simplifiées qui facilitent beaucoup la définition des limites de vitesse par étape et l’activation de la caméra de recul.

Compte tenu du plaisir que nous avons eu lors de la première itération, nous parions que l’Audi RS Q E-Tron E2 sera une explosion encore plus grande. Vous pourrez le voir en action lorsqu’il fera ses débuts en compétition au Rallye du Maroc en octobre.