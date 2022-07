La voiture de police Chevy Blazer EV arrive en 2024

A côté de la lancement du nouveau SUV Blazer EV Lundi, Chevrolet a montré une variante préparée par la police, qui devrait arriver au début de 2024. Nous n’avons que cette seule photo pour le moment, mais Chevy publiera probablement plus d’informations à mesure que le Blazer EV approche de la production.

Chevy dit que le véhicule de poursuite policière sera basé sur le Blazer SS EV haute performance et aura “la plus grande batterie Ultium de la gamme”. Attendez-vous à une puissance de sortie correspondant à la SS, donc une puissance saine de 557 chevaux et un couple de 648 livres-pied, et au moins 290 miles d’autonomie estimée.

Le Blazer EV PPV aura les freins avant Brembo des SS pour les meilleures performances d’arrêt, et Chevy dit que cette version a un intérieur spécifique à la police conçu pour accueillir les flics et leur équipement. On ne sait pas si le Blazer EV PPV disposera des mêmes technologies d’assistance à la conduite que la variante civile.

En plus du PPV, Chevy affirme que les différentes versions du Blazer EV “offrent une gamme et un contenu différents adaptés à une flotte supplémentaire et à des clients commerciaux”. Cela signifie que nous pourrions voir le Blazer EV mis en service en tant que voiture de location, patrouille de sécurité ou même véhicule de livraison.

Le Chevy Blazer EV 2024 sera mis en vente à l’été 2023, au prix d’environ 47 595 $. Le SS devrait commencer autour de 66 000 $, bien que le prix du PPV soit encore à déterminer.