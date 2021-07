La voiture de Mika Singh tombe en panne à 3 heures du matin, des fans se présentent pour aider au milieu de fortes pluies – Regardez! | Nouvelles des gens

New Delhi: Dimanche soir (18 juillet), la voiture du chanteur de Bollywood Mika Singh était tombée en panne au milieu des routes de Mumbai sous de fortes pluies à 3 heures du matin. Cependant, il n’a pas été laissé à lui-même tout seul alors que des centaines de fans se sont approchés de sa voiture pour l’aider. Le chanteur a été agréablement surpris par le soutien écrasant à une heure aussi tardive et l’a qualifié d’esprit de la ville de Mumbai. Dans une vidéo capturée par l’as photographe Viral Bhayani, il a été vu assis dans sa voiture avec sa petite amie présumée Akanksha Puri et regardant les fans se presser autour de sa voiture.

Découvrez la vidéo virale:

Le photographe qui filmait la vidéo a été entendu en disant : « Jab Mika paaji ki car band hoti hai, toh itne log help karne aa jaate hain, Mumbai city (lorsque la voiture de Mika tombe en panne, ces nombreuses personnes se présentent pour aider) ».

Alors que de nombreux internautes étaient ravis de voir la vidéo, quelques-uns ont exprimé leur déception de voir des gens aider une célébrité mais pas des citoyens normaux qui sont touchés par de fortes pluies. Alors qu’un utilisateur a écrit : « Les maisons se sont effondrées complètement trempées mais la voiture de Mikka est plus importante ! », un autre a commenté : « Sabki aide Karo… pas seulement les célébrités ! ».

Auparavant, Mika avait fait la une des journaux après s’être impliqué dans un match de bousculade avec KRK depuis que Salman Khan a porté plainte contre ce dernier, un acteur devenu critique, pour certaines remarques qu’il a faites. Bientôt, Mika a sauté sur le ring, prétendant prendre les triques au nom de Salman ainsi que d’autres dans l’industrie sur lesquels KRK avait braqué ses armes. Il a sorti un morceau de diss intitulé « #KRKKutta ».