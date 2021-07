La voiture de Formule 1 2022 révélée: Regardez la diffusion en direct de Silverstone alors qu’une nouvelle ère est officiellement dévoilée

Le futur commence… aujourd’hui ! Une nouvelle ère de la Formule 1 sera officiellement dévoilée à Silverstone jeudi avec un premier aperçu de la voiture 2022 radicalement différente.

Un modèle grandeur nature de la voiture – qui devrait bouleverser le sport avec encore plus de batailles de roue à roue et de courses spectaculaires – sera dévoilé au Home of British Motorsport lors d’un événement spécial, nommé The F1: One Commence.

L’événement est la prochaine étape vers les grands changements réglementaires pour l’année prochaine, décrit comme l’un des plus drastiques de l’histoire du sport car les règles sont actualisées dans le but de modifier et d’uniformiser l’ordre hiérarchique, et les voitures actuelles sont complètement révisées. avec une toute nouvelle aérodynamique.

Vous pouvez tout regarder via le flux YouTube Sky Sports F1 ci-dessus et la chaîne Sky Sports F1, à partir de 15 heures BST.

Le F1: One Begins ouvre non seulement une nouvelle ère, mais un week-end incontournable du GP de Grande-Bretagne, avec le nouveau format F1 Sprint faisant ses débuts et une action compétitive sur les trois jours.

Le calendrier en direct de Sky Sports F1 pour le GP de Grande-Bretagne

jeudi

18h30 : The F1 Show (également diffusé sur Sky Sports F1 YouTube)

19h30 : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

11h30 : Entraînement F2

14h : British GP Practice One (début à 14h30)

16h50 : Qualifications F2

17h25 : préparation des qualifications pour le GP de Grande-Bretagne

18h : QUALIFICATION GP BRITANNIQUE

samedi

8h50 : F2 Sprint Course 1

11h30 : British GP Practice Two (la session commence à 12h)

14h45 : F2 Sprint Race 2

15h40 : GP de Grande-Bretagne, préparation du F1 Sprint

16h30 : SPRINT DU GP F1 BRITANNIQUE

18h : Cahier de notes de Ted

dimanche

10h50 : F2 Feature Race

13h30 : Grand Prix dimanche

15h : LE GRAND PRIX DE BRITANNIQUE

17h : Drapeau à damier

18h : Cahier de notes de Ted

19h : temps forts du GP de Grande-Bretagne