La voiture de Denise Richards abattue lors d’un incident de rage au volant – Hollywood Life

Crédit d’image : MB/MEGA

Un incident de rage au volant dans le sud de Los Angeles entraînant un coup de feu aurait laissé Drop Dead magnifique étoile Denise Richards choqué et terrifié. TMZ a signalé pour la première fois que Denise, 51 ans, était en route pour Popsicle Studio le lundi 14 novembre avec son mari Aaron Phypers, 47 ans, conduite. Aaron aurait eu du mal à trouver le studio, mais un autre chauffeur s’est agité, alors même qu’Aaron les laissait passer. Un coup de feu a quand même retenti, touchant le côté conducteur à l’arrière du camion gris Ford F-150 Shelby. Par TMZ, la maman de trois enfants visiblement secouée est arrivée sur le plateau en sanglotant de peur. Denise aurait travaillé sa journée de 12 heures avec son mari à proximité, mais a demandé une escorte policière hors service pour les emmener en toute sécurité sur l’autoroute lorsqu’elle a terminé. Le représentant de Denise confirmé TMZrapport initial à HollywoodLa Vie.

Une source a dit PERSONNES le 15 novembre que Denise a été complètement abasourdie par l’incident. “Elle était très secouée et terrifiée, mais elle était soldat et elle est allée filmer toute la journée”, a déclaré un initié sur le plateau. “Elle ne voulait pas ne pas se présenter au travail.” Le magazine a en outre rapporté que l’autre véhicule impliqué était une camionnette dorée et marron, et qu’il les “suivait”.

“[Aaron] pouvait dire – il a continué à faire des droits parce qu’ils étaient clairement suivis », a déclaré la source. «Le gars était évidemment énervé derrière lui. La camionnette était sur ses talons, le poussant presque… ils ne pouvaient pas comprendre », et le couple était « frénétique » alors qu’ils tentaient de naviguer dans la situation en toute sécurité. Selon PERSONNESil y a eu un échange de cris après qu’Aaron ait également coupé l’autre conducteur.

“Le gars était parti à ce moment-là, mais quand ils ont réalisé que la voiture avait été abattue, ils ont vraiment paniqué et la production a sécurisé la scène”, a expliqué la source du point de vente. “Même s’ils étaient contrariés, [Richards] décidé de rester et de filmer. Son rôle n’était qu’un contrat d’une journée. La source de PEOPLE a déclaré que Denise et Aaron n’avaient pas déposé de rapport de police et qu’ils pensaient qu’il s’agissait en fait du véhicule, qui vaut “beaucoup d’argent”.

La nouvelle survient au milieu d’un drame pour Denise. Après sa fille de 18 ans avec Charlie Sheen, Samisa rejoint OnlyFans, le Deux hommes et demi star a tristement claqué son ex-femme. Denise a ensuite défendu sa fille, puis a rejoint la plate-forme avec son propre compte torride.