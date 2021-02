La voiture Daytona 500 de Wallace échoue deux fois à l’inspection

DAYTONA BEACH, Floride: Les derniers sur le Daytona 500 (tous les temps locaux):

22h09

Denny Hamlin a remporté la première étape de la Daytona 500, montrant qu’il a une voiture assez bonne pour devenir le premier à remporter la Great American Race trois années consécutives.

Hamlin s’est déplacé vers l’avant peu de temps après la reprise de la course suite à un retard météorologique qui a duré près de six heures. Le coéquipier de Joe Gibbs Racing, Kyle Busch, est resté en ligne derrière lui jusqu’à ce qu’il soit repoussé dans le dernier tour de l’étape, qui a duré plus de sept heures.

Ryan Preece a terminé deuxième, suivi par Austin Dillon, Kyle Larson et Austin Cindric. Christopher Bell a terminé sixième tandis que Bubba Wallace, Joey Logano, Ross Chastain et Cole Custer ont complété le top 10.

La course a repris après un retard de près de six heures dû à la foudre puis à de fortes pluies.

Seules 28 voitures sur 40 restent en piste, dont 23 sont toujours en tête.

___

21h08

Le Daytona 500 a repris après un retard météorologique qui a duré plus de cinq heures et a incité plusieurs conducteurs à faire des courses de restauration rapide en dehors de la piste.

Kevin Harvick était en tête lorsque la course a repris avec prudence avec 185 tours à faire.

L’événement signature des NASCAR a été interrompu après 15 tours en raison de la foudre puis de fortes pluies. Seize voitures ont été impliquées dans un énorme crash juste un tour avant l’arrêt.

Avec le radar montrant un long retard, au moins trois conducteurs ont pris la route pour attraper de la nourriture.

Les chauffeurs Chase Briscoe, Ross Chastain et Tyler Reddick ont ​​utilisé le drapeau rouge pour faire le plein, donnant un nouveau sens à la restauration rapide. Les pilotes ont quitté la piste et ont fait de rapides traversées de la rue pour prendre un peu de nourriture.

Briscoe a publié une photo sur les réseaux sociaux de lui portant sa combinaison de pompier dans le service au volant du Panda Express. Chastain a posté une photo de lui dans le drive-thru chez McDonalds, un sponsor. Reddick s’est assis à l’intérieur de Cheddars Scratch Kitchen, également sponsor, et a mangé une tarte au poulet.

___

18 h 15

Chase Briscoe, Ross Chastain et Tyler Reddick ont ​​donné un nouveau sens à la restauration rapide lors d’un retard de pluie au Daytona International Speedway.

Les pilotes ont quitté la célèbre piste pendant un long drapeau rouge pendant le Daytona 500 et ont fait de rapides traversées de la rue pour attraper de la nourriture.

L’épouse de Briscoe, Marissa, a tweeté une photo de Chase portant sa combinaison de pompier dans le service au volant du Panda Express.

Ross Chastain a emboîté le pas un peu en retard et a posté une photo de lui dans le service au volant chez McDonald’s, un sponsor. Il a noté qu’il s’agissait de retards de pluie en 21.

Reddick s’est assis à l’intérieur de Cheddar’s Scratch Kitchen, également sponsor, et a mangé un pâté au poulet, en disant un plat réconfortant bien nécessaire.

L’ouverture de la saison de NASCAR a été interrompue après 15 tours à cause de la foudre puis de fortes pluies. La piste de 2 1/2-mile met des heures à sécher. Seize voitures, dont celle conduite par Reddick, ont été impliquées dans un énorme crash à 14 tours de course.

La foudre dans la zone quelques minutes plus tard a incité les responsables à nettoyer le stade de sport automobile et à envoyer des supporters socialement distants dans un espace bondé. Les conducteurs sont sortis de leur voiture et une fois la pluie tombée, ils ont pris la route.

___

16 h 15

La fête des Pitbulls Daytona 500 s’est terminée bien avant le dernier appel.

Le rappeur vendeur de platine a acheté Trackhouse Racing, qui a placé le pilote Daniel Suarez sur le terrain. Suarez conduit la Chevrolet n ° 99 et figurait parmi les pilotes rassemblés tôt dans un empilement de 16 voitures. Il a été expulsé après 13 tours effectués.

M. Worldwide a également donné l’ordre aux conducteurs de démarrer leurs moteurs.

Pitbull dit qu’il est l’un des nouveaux propriétaires de l’équipe NASCAR.

Maintenant qu’il n’y a pas de tournée en cours, je vais être à peu près à chaque course, a déclaré Pitbull. Il y a un appel plus élevé à cela.

Pitbull a rejoint le Temple de la renommée de la NBA Michael Jordan en tant que propriétaires de célébrités entrant dans NASCAR cette année. Trackhouse a été lancé à la fin de l’année dernière par l’ancien pilote Justin Marks et il a regardé la course avec Pitbull depuis une suite.

Il n’y a pas d’agenda caché. Étaient ici pour gagner, a déclaré Pitbull.

___

15 h 50

Le Big One a réussi 14 tours dans le Daytona 500, déclenché quand Aric Almirola est devenu le vainqueur de la pole Alex Bowman et a commencé un empilement de 16 voitures.

Quelques minutes plus tard, la course a été arrêtée par la foudre et les fans qui avaient été socialement distancés dans les tribunes ont dû chercher refuge dans le hall bondé. De fortes pluies ont suivi, fermant The Great American Race pour ce qui sera un long retard.

Christopher Bell a commencé la mêlée quand il a poussé Almirola trop fort près de l’avant du terrain et a forcé le pilote de Stewart-Haas Racing à sauter en essayant d’éviter une glissade. Almirola a fini par tourner à droite dans Bowman. Leur contact fait entrer d’autres personnes en collision, les faisant tourner et déraper dans l’herbe et la boue. Martin Truex Jr., Erik Jones, Jamie McMurray, Ryan Blaney, William Byron, Ryan Newman et Kurt Busch faisaient partie des personnes impliquées.

Nous étions juste trop poussés trop tôt », a déclaré Almirola. C’est une longue, longue course. Mec, nous étions dans une bonne position, juste assis là, à rouler dans les deux, trois premiers et (Bell) est venu avec une grosse course et m’a frappé très fort dans un mauvais endroit et cela m’a tourné vers la droite et a déchiré notre voiture de course et a terminé notre Daytona 500 bien trop tôt, a déclaré Almirola.

Hendrick Motorsports avait mis Bowman et Byron au premier rang.

Newman a failli être tué dans un horrible accident lors du dernier tour de la Daytona 500 de l’année dernière. Newman est parti en toute sécurité dimanche et a même vérifié Busch alors qu’il était assis dans sa Chevrolet.

___

15 h 25

Derrike Cope a été éliminé après seulement trois tours, une fin ignominieuse pour le pilote de 62 ans qui a remporté le Daytona 500 1990.

Cope a fait son premier départ en Daytona 500 depuis 2004 et 15e au général. Cope semblait avoir un pneu coupé sur la Chevrolet n ° 15 qu’il conduisait pour Rick Ware Racing.

Cope a été contraint de se rendre au garage au troisième tour alors que les fans et les équipages ont salué le regretté Dale Earnhardt en levant trois doigts en hommage au 20e anniversaire de sa mort. Cope a dépassé Earnhardt, qui a fait sauter un pneu à un kilomètre à parcourir, pour remporter le Daytona 500 1990.

Cope a remporté deux victoires en 428 départs en carrière.

Rick Ware Racing a également terminé dernier de l’Indianapolis 500 2020. James Davison n’a bouclé que quatre tours dans cette course.

___

15 h 10

Les fans et les équipages ont salué le regretté Dale Earnhardt en levant trois doigts au troisième tour lors du Daytona 500, reconnaissant le 20e anniversaire de sa mort, qui a eu lieu lors du dernier tour de l’événement phare de NASCAR. Earnhardt a conduit le célèbre n ° 3 pour Richard Childress Racing.

La mort du septuple champion de la Cup Series a forcé NASCAR à apporter des améliorations significatives en matière de sécurité, des changements qui ont sauvé de nombreuses vies au cours des 20 années qui ont suivi. Ryan Newman a survécu à un terrible accident lors du dernier tour du match d’ouverture de l’année dernière, sortant d’un hôpital deux jours après que tout le monde a craint le pire.

___

14 heures

La voiture Bubba Wallaces a échoué deux fois à l’inspection pour le Daytona 500 et devra démarrer à l’arrière du terrain.

Le chef de la voiture de 23XI Racing a été expulsé en guise de punition. La Toyota n ° 23 a passé l’inspection pour la troisième fois.

Wallace dirige une nouvelle entrée appartenant au grand Michael Jordan de la NBA et Denny Hamlin, triple vainqueur du Daytona 500. Il avait été prévu de commencer la Great American Race dans la troisième rangée. Au lieu de cela, Wallace sera l’un des 10 pilotes qui doivent passer à l’arrière du peloton pendant les tours de rythme.

Neuf autres ont déjà perdu leur place de départ en raison des modifications apportées après les deux courses de qualification de 150 milles des NASCAR jeudi. L’ancien champion de la Cup Series Brad Keselowski et le qualificatif de première ligne William Byron sont passés aux voitures de secours en raison d’épaves. Idem pour Chase Briscoe, Kaz Grala, Anthony Alfredo, Cole Custer et Ross Chastain.

L’équipe de Martin Truex Jr. a dû changer un radiateur et un refroidisseur d’huile. L’équipe Erik Joness a changé un moteur.

Alex Bowman devrait mener le peloton de 40 voitures au drapeau vert à 15 h 05 HNE.

___

