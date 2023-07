La voiture bascule sur un autre véhicule, roule sur le côté dans le stationnement de Kelowna

Un homme a été déconcerté dans un parking de Kelowna après qu’une voiture a atterri sur la sienne.

« Je regardais en bas et tout ce que j’ai entendu était un » cri « … J’ai levé les yeux et il y avait une voiture sur moi. »

C’était sur le parking de la place devant le Domino’s Pizza à Harvey Avenue et Burtch Road vers 15h30. dans l’après-midi du 11 juillet, lorsqu’une voiture a fait marche arrière et a roulé sur un autre véhicule, puis sur le côté tout en percutant une autre voiture garée.

(Brittany Webster/Capital News)

La conduite âgée a été laissée avec des blessures mineures et un bandage au coude, mais a pu sortir de la voiture sans l’aide des services de secours.

Ni la circulation de Harvey ni celle de Burtch n’ont été affectées, bien que l’entrée du terrain au large de Harvey ait été temporairement bloquée pendant que les pompiers et la police évaluaient la scène.

La troisième voiture impliquée appartenait à l’un des employés d’une entreprise de la place, qui a déclaré à Capital News qu’elle avait entendu l’accident de l’intérieur de l’entreprise.

